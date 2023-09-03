Стає традицією: неподалік російської АЕС нібито впав ще один дрон

Пожежу швидко загасили

У російському Курчатові, що в Курській області неподалік українського кордону, сталося загоряння в нежитловій будівлі нібито після чергового вибуху безпілотника.

Як повідомляють російські telegram-канали, у місті нібито було чутно вибух через спрацювання системи ППО, після чого уламки збитого дрона впали на одну з міських будівель.

Крім того, у мережі з’явилося відео пожежі на місці, де нібито впали уламки БПЛА.

Пізніше місцева влада повідомила, що спалах стався в нежитловому приміщенні і обійшовся без постраждалих. На місце прибули відповідні служби, які швидко загасили пожежу.

Варто зазначити, що Курчатов знаходиться за 4 кілометри біля Курської атомної електростанції, а тому росіяни не вперше повідомляють про нібито спроби України завдати удару по ній.

Про попередню таку повідомлялося 1 вересня, коли нібито внаслідок атаки було пошкоджено адміністративну будівлю та житловий будинок.

Перша ж істерія російських пропагандистів відбулася ще 26 квітня поточного року. Тоді повідомлялося про те, що група дронів була запущена із Сумської області, проте всі вони були перехоплені ППО.