Становится традицией: неподалеку от российской АЭС якобы упал еще один дрон

Пожар быстро потушили

В российском Курчатове, что в Курской области неподалеку от украинской границы, произошло возгорание в нежилом здании якобы после очередного взрыва беспилотника.

Как сообщают российские telegram-каналы, в городе якобы был слышен взрыв из-за срабатывания системы ПВО, после чего обломки сбитого дрона упали на одно из городских зданий.

Кроме того, в сети появилось видео пожара на месте, где якобы упали осколки БПЛА.

Позже местные власти сообщили, что возгорание произошло в нежилом помещении и обошлось без пострадавших. На место прибыли соответствующие службы, которые быстро потушили пожар.

Стоит отметить, что Курчатов находится в 4 километрах возле Курской атомной электростанции, а потому россияне не в первый раз сообщают о якобы попытках Украины нанести по ней удар.

О предыдущей такой сообщалось 1 сентября, когда якобы вследствие атаки были повреждены административное здание и жилой дом.

Первая же истерия российских пропагандистов и вовсе произошла еще 26 апреля текущего года. Тогда сообщалось о том, что группа дронов была запущена из Сумской области, однако все они были перехвачены ПВО.