День взрывов в россии: неизвестный дрон атаковал город с АЭС

В результате происшествия были повреждены административное здание и жилой дом

Ряд российских городов атаковали неизвестные беспилотники, в том числе под ударом оказался и Курчатов Курской области, где находится Курская АЭС. Россияне заявляют о повреждениях на территории города.

Об этом происшествии в пятницу, 1 сентября, в своем Telegram-канале сообщает губернатор Курской области роман старовойтов. По его словам, было подтверждено попадание одного БПЛА.

"Повреждены административное здание и жилой дом. На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба. Подробности уточняются", — написал он.

Позже губернатор заявил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Курчатове было повреждено нежилое здание и незначительно поврежден фасад. Изначально он сообщал об атаке двумя дронами, но уже спустя время сказал, что БПЛА был один.

"Пострадавших нет. Падение второго БПЛА не подтверждено — пролёт первого беспилотника был ошибочно принят за ещё один", — подчеркнул старовойтов.

Курчатов на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 1 сентября был зафиксирован беспилотник, который летел на москву. По словам местных властей, его удалось уничтожить. Однако уже вскоре в сети появились фото и видео пожара, который после этого инцидента случился в москве.