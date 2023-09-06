Россияне снова ударили по Одесчине "шахедами": не обошлось без жертв, много разрушений (видео)

В нескольких населенных пунктах Одесской области есть разрушения, вспыхнули пожары

Россияне не перестают терроризировать Одесскую область. В ночь на среду, 6 сентября оккупанты в течение почти трех часов атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале. Российские террористы убили человека — погиб сотрудник агропредприятия.

"К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице", — написал он.

Кипер добавил, что в нескольких населенных пунктах Одесской области зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.

Зарево в небе над Одесской областью

Отметим, ночь была неспокойной и для жителей других регионов Украины. Россияне устроили атаку ударными дронами и ракетами. Еще до полуночи с аэродрома "Оленья" (Мурманская обл. рф) в небо поднялись 8 ракетоносцев Ту-95мс. Ближе к 05:00 ракеты вошли в воздушное пространство Украины. Ракеты шли по Украине несколькими группами, в конце концов изменив направление на столицу.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве утром 6 сентября во время полномасштабной тревоги раздался ряд громких взрывов. По данным местных властей, в столице работали средства противовоздушной обороны.