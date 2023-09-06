Россияне устроили ракетный обстрел Украины: в Киеве раздались взрывы (обновлено)

Воздушную тревогу для жителей Киевщины объявили около пяти часов утра

В Киеве утром 6 сентября во время полномасштабной тревоги раздался ряд громких взрывов. Как утверждают представители местных властей, в столице работают средства противовоздушной обороны. При этом, по данным воздушных сил Украины, существует угроза повторного ракетного удара.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на столичных корреспондентов, а также официальные Telegram-каналы Киевской городской военной администрации и ПС Украины. Также атаку на столицу подтвердил и мэр Виталий Кличко.

6:45 Как рассказал глава КГВА Сергей Попко, силам ПВО удалось полностью отразить ракетную атаку врага. Кроме выпущенных самолетами Ту-95 крылатых ракет на столицу также летели и баллистические цели.

"По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений. Официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей будет опубликована Воздушными Силами после обобщения данных", — отметил чиновник.

Следует отметить, что также взрывы слышали и в Киевской области — так украинские военные "встречали" вторую партию ракет. Добавим, что, согласно данным мониторинговых пабликов, все цели, которые фиксировались в Винницкой и Житомирской, впоследствии изменили курс именно на Киевщину. Предварительно о прилетах и попаданиях неизвестно, также нет данных о предполагаемых жертвах или пострадавших.

Как говорилось в сообщении прессслужбы Воздушных Сил Украины, ракетная атака была совершена врагом из акватории Каспийского моря. Для этого россияне применили самолеты Ту-95, вероятный тип ракет – Х-101/555/55. Количество выпущенных целей пока неизвестно, ожидаем официальной информации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 5 сентября россияне снова устроили массированную атаку по Украине, запустив "шахеды" и ракеты.