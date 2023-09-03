"Пир во время чумы" и "танцы на костях": в сети возмутились гуляниями в Одессе на День города (видео)

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В Одессе отпраздновали День города массовыми гуляниями, в то время как в стране продолжается война и такие скопления людей являются едва ли не приманкой для оккупантов, чтобы нанести удар. В социальных сетях уже начались бурные обсуждения этого празднования. "Телеграф" собрал реакции пользователей.

Во многих местных и украинских пабликах были опубликованы видео, на которых толпа людей веселится, отмечая день рождения своего города. При этом большое количество граждан можно заметить как в заведениях, так и на улицах в этот день.

В честь праздника 2 сентября в Одессе провели концерты, ярмарки и выставки. Этот факт вызвал негативные реакции у пользователей сети. Под подобными видео появились следующие комментарии:

"Пир во время чумы";

"Это мерзость";

"Танцы на костях";

"Покажите это Зеленскому".

Некоторые поспешили напомнить, что в стране сейчас идет война и такие празднования пока неуместны, а некоторые забеспокоились о том, что такие массовые гуляния могут привести к страшным последствия, ведь оккупанты в любой момент могут нанести удар.

При этом стоит добавить, что часть людей все таки встала на защиту одесситов. Они заявили, что ничего страшного нет в том, что в городе провели праздник. Плюс ко всему, таким образом люди поддерживают экономику.

Что пишут в сети

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети возмутились проведением вечеринки студентов Украинского католического университета во Львове.