"Бенкет під час чуми" та "танці на кістках": у мережі обурилися гуляннями в Одесі на День міста (відео)

Думки користувачів розділилися

В Одесі відсвяткували День міста масовими гуляннями, тоді як у країні триває війна й такі скупчення людей є чи не принадою для окупантів, щоб завдати удару. У соціальних мережах вже розпочалися бурхливі обговорення цього святкування. "Телеграф" зібрав реакції користувачів.

Багато місцевих та українських пабликів опублікували відео, на яких натовп людей веселиться, відзначаючи день народження свого міста. При цьому багато громадян можна помітити як у закладах, так і на вулицях цього дня.

На честь свята 2 вересня в Одесі провели концерти, ярмарки та виставки. Це викликало негативні реакції у користувачів мережі. Під подібними відео з’явилися такі коментарі:

"Бенкет під час чуми";

"Це гидота";

"Танці на кістках";

"Покажіть це Зеленському".

Деякі поспішили нагадати, що в країні зараз триває війна і такі святкування поки що недоречні, а деякі занепокоїлися про те, що такі масові гуляння можуть призвести до страшних наслідків, адже окупанти в будь-який момент можуть завдати удару.

При цьому варто додати, що частина людей все ж таки стала на захист одеситів. Вони заявили, що нічого страшного немає у тому, що у місті провели свято. Плюс, таким чином люди підтримують економіку.

Що пишуть у мережі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у мережі обурилися проведенням вечірки студентів Українського католицького університету у Львові.