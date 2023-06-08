"Одні плачуть, інші скачуть": в Одесі влаштовують відв'язну вечірку, поки сусідня область тоне

Поки в сусідній Херсонщині відбувається справжній екоцид, деякі одесити віддають перевагу безтурботному життю.

Поки в сусідніх областях люди та тварини тонуть через підрив росіянами Каховської ГЕС в Одесі влаштовують гучні вечірки з піною та випивкою. У мережі обурені байдужістю деяких до трагедії своїх співгромадян.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на посаду журналіста Сергія Іванова.

Він звернув увагу, що поки в сусідній Херсонщині відбувається справжній екоцид, деякі одесити віддають перевагу безтурботному життю. Так, наприклад, в одному з клубів сьогодні проводиться пінна вечірка із фруктами, випивкою та танцями.

Зазначимо, що саме зараз Херсон зазнає обстрілів з боку росії. Окупанти відкривають вогонь з артилерії по затопленому району, де вже кілька днів проводять рятувальні операції.

Дивлячись на позицію деяких співгромадян Іванов поставив питання, а чи варто після такого дивуватися м’яко кажучи слабкій реакції ООН.

"Чи варто після цього дивуватися байдужості далекої ООН, якщо у сусідній з Херсонщиною Одесі все так безтурботно", - каже Іванов.

У коментарях під постом українці також почали висловлювати своє обурення з приводу того, що відбувається.

Нагадаємо, що 7 червня "Телеграф" побував у Херсоні та показав весь масштаб трагедії, яку влаштували росіяни .

Також ми повідомляли, що 8 червня Херсон відвідав президент України Володимир Зеленський.