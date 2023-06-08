"Одни плачут, другие скачут": в Одессе устраивают отвязную вечеринку, пока соседняя область тонет

Пока в соседней Херсонщине происходит настоящий экоцид, некоторые одесситы предпочитают себе беззаботную жизнь

Пока в соседних областях люди и животные тонут из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в Одессе устраивают громкие вечеринки с пеной и выпивкой. В сети возмущены безразличием некоторых, к трагедии своих сограждан.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на пост журналиста Сергея Иванова.

Он обратил внимание, что пока в соседней Херсонщине происходит настоящий экоцид, некоторые одесситы предпочитают себе беззаботную жизнь. Так, например, в одном из клубов сегодня проводится пенная вечеринка с фруктами, выпивкой и танцами.

Стоит отметить, что прямо сейчас Херсон подвергается обстрелам со стороны рф. Оккупанты открывают огонь из артиллерии по за топленному району, где уже несколько дней проводят спасательные операции.

Глядя на позицию некоторых сограждан Иванов задался вопросам, а стоит ли после такого удивляться мягко говоря слабой реакции ООН.

"Стоит ли после этого удивляться безразличию далекой ООН, если в соседней с Херсонщиной Одессе все так беззаботно", — говорит Иванов.

В коммантариях под постом украинцы также начали высказывать свое возмущение по поводу происходящего.

Напомним, что 7 июня "Телеграф" побывал в Херсоне и показал весь масштаб трагедии, которую устроили россияне.

Также мы сообщали, что 8 июня Херсон посетил президент Украины Владимир Зеленский.