"Війна скінчилася?": львівські студенти влаштували галасну вечірку та "прославилися" (відео)

Такий розклад справ не на жарт обурив деяких українців.

Поки українські воїни ціною свого життя захищають батьківщину від росіян, а ракети окупантів убивають мирних жителів, у тиловому Львові молодь влаштовує відв’язні вечірки. Така поведінка співвітчизників не на жарт обурила деяких українців.

Одним із перших на це звернув увагу екснардеп Ігор Мосійчук.

Він опублікував у своєму Telegram-каналі відеоролик, на якому, як стверджується, зображено вечірку студентів Українського католицького університету. На ньому можна побачити, як молодь відривається під музику під час війни.

Такий розклад справ не на жарт обурив Мосійчука, який запитує: "Як усе це розуміти? Війна скінчилася?".

Підтримали його обурення й деякі коментатори у соцмережі.

При цьому варто зазначити, що думки українців із цього приводу розділилися. Знайшлися й ті, хто став на захист молоді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві блогер поплатився за пранк над військовим.

Також ми повідомляли про те, що скандал навколо дивного кліпу чиновниці МОЗ про Бахмут набирає обертів. Відео вже видалили, а авторка пісні зробив нову заяву.