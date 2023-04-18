"Коли життя в кайф": Сергій Лещенко потрапив у скандал через вечірку у Києві

Екснардеп уже відповів

Колишній народний депутат, а нині член Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко виступив у київському клубі у ролі діджея, чим нарвався на критику у соцмережах.

Зокрема, на це у своєму Facebook звернув увагу співвласник та ведучий програм на каналі "Ісландія" Василь Крутчак.

"Коли життя в кайф", — написав Крутчак.

Згідно з інформацією, яку Лещенко оприлюднив у сторіс у своєму Instagram, його виступ пройшов у київському клубі Arsenal XXII. При цьому він не став приховувати це і дав пізніше коментар з цього приводу.

"Вважаю, що мій дебют як діджей пройшов успішно. Адже не про кожного, хто вперше зіграв сет, пишуть у новинах", — написав він.

Крім того, Лещенко запросив охочих це обговорити у вівторок до Донецької області.

Втім, на критику він все одно нарвався.

Як повідомлялося раніше, це не перший скандал за участю Лещенка після початку вторгнення. Так у квітні минулого року, він засвітився на закритій вечірці у Києві. Тоді Лещенко заявив, що прийшов на вечірку, щоб показати, що Україні потрібна "нормалізація" під час війни та повернення до звичайного життя.