Dj Nastia, яка виступала в росії, розлучилася з Сергієм Лещенком і показала нового коханого (фото)

Шлюб екснардепа з діджеєм Анастасією Топольською добіг кінця

Шлюб колишнього народного депутата, а нині члена Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка зі скандальним діджеєм Dj Nastia, або Анастасією Топольською, яка виступила в москві у травні минулого року, добіг кінця.

Про розлучення Dj Nastia заявила у сторіс свого Інстаграму. Виявилося, що розлучення відбулося ще пів року тому. Також Топольська показала у соцмережі свого нового чоловіка.

"Для тих, хто досі не усвідомив: Так, ми разом і так, я двічі розлучена", — написала діджей.

Новим бойфрендом дівчини є музичним продюсером Stef Mendesidis із Нідерландів.

Скандали Лещенка і Топольської

Нагадаємо, Сергій Лещенко та Анастасія Топольська одружилися 9 вересня 2017 року. Найвідоміший скандал із подружжям стався за рік до весілля, коли Лещенко купив елітну квартиру площею близько 200 м² за 7,5 млн грн у центрі Києва. За його словами, половину суми він позичив у керівника "Української Правди" Олени Притули, а решту грошей доклала сама Топольська. Тоді багато політиків і чиновників розкритикували Лещенка, але перевірка НАБУ не виявила фактів незаконного походження грошей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у квітні цього року, під час війни, Лещенка "засікли" на закритій тусовці.