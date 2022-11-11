Dj Nastia, яка виступала в росії, розлучилася з Сергієм Лещенком і показала нового коханого (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Шлюб екснардепа з діджеєм Анастасією Топольською добіг кінця
Шлюб колишнього народного депутата, а нині члена Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка зі скандальним діджеєм Dj Nastia, або Анастасією Топольською, яка виступила в москві у травні минулого року, добіг кінця.
Про розлучення Dj Nastia заявила у сторіс свого Інстаграму. Виявилося, що розлучення відбулося ще пів року тому. Також Топольська показала у соцмережі свого нового чоловіка.
"Для тих, хто досі не усвідомив: Так, ми разом і так, я двічі розлучена", — написала діджей.
Новим бойфрендом дівчини є музичним продюсером Stef Mendesidis із Нідерландів.
Скандали Лещенка і Топольської
Нагадаємо, Сергій Лещенко та Анастасія Топольська одружилися 9 вересня 2017 року. Найвідоміший скандал із подружжям стався за рік до весілля, коли Лещенко купив елітну квартиру площею близько 200 м² за 7,5 млн грн у центрі Києва. За його словами, половину суми він позичив у керівника "Української Правди" Олени Притули, а решту грошей доклала сама Топольська. Тоді багато політиків і чиновників розкритикували Лещенка, але перевірка НАБУ не виявила фактів незаконного походження грошей.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у квітні цього року, під час війни, Лещенка "засікли" на закритій тусовці.