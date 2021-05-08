"Таких назад в Украину не пускать": супруга Лещенко будет развлекать москвичей (фото)

Анастасия Топольская, которая выступает под сценическим псевдонимом Sheis, или просто Dj Nastia, сейчас находится в Москве - жена члена Набсовета "Укрзализныци" Сергея Лещенко планирует выступить 8 мая с концертом в столичном клубе "Мутабор".
Об этом сообщил в своем Telegram-канале общественный активист Сергей Стерненко.
"Лещенко решил не отвечать мне, а просто заблокировал на ФБ. Жаль, мог бы и объяснить почему его жена ездит развлекать оккупантов во время войны", - написал Стерненко в Facebook.
Также информацией поделился со своими подписчиками канал "Шептун".
В комментариях украинцы возмущаются такой ситуацией.
Анастасия Топольская является известным украинским диджеем. Родилась в селе Фащевка, что в Луганской области. 31 декабря 2016 года сообщила на своей странице в Facebook о помолвке с Сергеем Лещенко. Имеет дочь от первого брака.
Источник фото: Facebook Анастасии Топольской
Напомним, что недавно Сергей Лещенко был затроллен украинцами за то, что его супруга получила вакцину от коронавируса подозрительно быстро.