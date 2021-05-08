"Таких назад в Украину не пускать": супруга Лещенко будет развлекать москвичей (фото)

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Обновлено 15:43 Сегодня Телеграф Фото: facebook Сергея Лещенко

Анастасия Топольская, которая выступает под сценическим псевдонимом Sheis, или просто Dj Nastia, сейчас находится в Москве - жена члена Набсовета "Укрзализныци" Сергея Лещенко планирует выступить 8 мая с концертом в столичном клубе "Мутабор". 

Об этом сообщил в своем Telegram-канале общественный активист Сергей Стерненко.

"Лещенко решил не отвечать мне, а просто заблокировал на ФБ. Жаль, мог бы и объяснить почему его жена ездит развлекать оккупантов во время войны", - написал Стерненко в Facebook.

Также информацией поделился со своими подписчиками канал "Шептун".

В комментариях украинцы возмущаются такой ситуацией.

Анастасия Топольская является известным украинским диджеем. Родилась в селе Фащевка, что в Луганской области. 31 декабря 2016 года сообщила на своей странице в Facebook о помолвке с Сергеем Лещенко. Имеет дочь от первого брака.

Источник фото: Facebook Анастасии Топольской

Напомним, что недавно Сергей Лещенко был затроллен украинцами за то, что его супруга получила вакцину от коронавируса подозрительно быстро.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Москва, Сергей Лещенко, Анастасия Топольская, Dj Nastia.
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