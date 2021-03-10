Скачать
Среда, 10.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Тяжелый день для украинского общества": какое событие мог анонсировать Гордон на 15 марта
"Тяжелый день для украинского общества": какое событие мог анонсировать Гордон на 15 марта
В Кремле ответили по поводу возможной встречи Путина и Зеленского
В Кремле ответили по поводу возможной встречи Путина и Зеленского
Зверское убийство инспектора полиции в Киеве: открылись новые детали рокового вечера
Зверское убийство инспектора полиции в Киеве: открылись новые детали рокового вечера
Похоже на тепловой удар: ветеран АТО рассказала об ощущениях после вакцинации от коронавируса
Похоже на тепловой удар: ветеран АТО рассказала об ощущениях после вакцинации от коронавируса

Лещенко затроллили из-за вакцинации его жены-диджея

Лещенко затроллили из-за вакцинации его жены-диджея
17:44 Сегодня Телеграф

Политика Сергея Лещенко и его  супруга Анастасия Топольская, сыгравшие свадьбу в 2017 году, вакцинировались от коронавируса.

Об этом можно судить из информации на страницах пары в Facebook, куда они выложили посты о вакцинации практически одновременно.

"Вакцинировался от коронавируса той же индийской вакциной Covishield. Против препарата сейчас ведется целенаправленная информационная война - как политиками старой формации внутри Украины, так и российской пропагандой извне", - написал Лещенко.

Его супруга даже решила выделить для этого события страничку в своем дневнике.

"Так и запишу в свой дневник: вакцинировалась от COVID-19 индийской вакциной COVISHIELD. Это событие меня обнадеживает. Тема не для споров, а для защиты от коронавируса и борьбы с пандемией", - написала практически аналогичный текст Топольская.

Судя по временному промежутку появления постов в Facebook, скорее всего, супруги вакцинировались в один день – 9 марта. Также практически одновременно они отчитались о состоянии здоровья после прививки.

"После вакцинации Covishield - температура 36,6. Есть легкое чувство, подобное крепатуры. Ничего не болит, место укола только на ощупь такое, как там легкий синяк", - отчитался политик.

В отличие от него, у Топольской после инъекции поднялась небольшая температура, до 37,4 градусов, но это не мешает ей уже в четверг, 11 марта, отправиться в путешествие в Боготу через Амстердам. Скорее всего, именно по этой причине супруги и сделали прививки.

А пока Топольская собирает чемодан, Лещенко решили затроллить в соцсети из-за вакцинации его супруги. В частности, в комментариях журналист Денис Рафальский намекнул, что если бы не заслуги Лещенко (читай блат, - Авт.) вряд ли бы чета Лещенко вакцинировалась так быстро.

На это Лещенко ответил, что его супруга является лидером общественного мнения и поэтому вакцинироваться имеет право в первую очередь.

Лещенко Топольская вакцинировались

Как сообщал "Телеграф", ранее прививки от коронавируса уже сделали президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 215

Все по теме:

Вакцинация, Коронавирус, Сергей Лещенко, Анастасия Топольская, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Тяжелый день для украинского общества": какое событие мог анонсировать Гордон на 15 марта
02 Отмена перевода часов: появилась карта времени восхода и захода солнца в разных городах Украины
03 Сам вышел из дома: раскрыты детали странной гибели годовалого малыша под Кропивницким
04 Испугались, что у них все "отожмут": Добкин рассказал, почему олигархи "кинули" Януковича во время Майдана
05 После избиения украинца: под Парижем подростки убили девушку из-за полуголых фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Херсонщине четвертые сутки ищут пропавшую 7-летнюю девочку: подробности и фото
На Херсонщине четвертые сутки ищут пропавшую 7-летнюю девочку: подробности и фото
Bellingcat может перенести с 15 марта премьеру фильма о срыве операции по задержанию &quot;вагнеровцев&quot;
Bellingcat может перенести с 15 марта премьеру фильма о срыве операции по задержанию "вагнеровцев"
Журналисты нашли &quot;дворец&quot; Коломойского на Днепре (фото и видео)
Журналисты нашли "дворец" Коломойского на Днепре (фото и видео)
Старшая дочь Оли Поляковой попала в больницу (видео)
Старшая дочь Оли Поляковой попала в больницу (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь