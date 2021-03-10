Лещенко затроллили из-за вакцинации его жены-диджея

Политика Сергея Лещенко и его супруга Анастасия Топольская, сыгравшие свадьбу в 2017 году, вакцинировались от коронавируса.

Об этом можно судить из информации на страницах пары в Facebook, куда они выложили посты о вакцинации практически одновременно.

"Вакцинировался от коронавируса той же индийской вакциной Covishield. Против препарата сейчас ведется целенаправленная информационная война - как политиками старой формации внутри Украины, так и российской пропагандой извне", - написал Лещенко.

Его супруга даже решила выделить для этого события страничку в своем дневнике.

"Так и запишу в свой дневник: вакцинировалась от COVID-19 индийской вакциной COVISHIELD. Это событие меня обнадеживает. Тема не для споров, а для защиты от коронавируса и борьбы с пандемией", - написала практически аналогичный текст Топольская.

Судя по временному промежутку появления постов в Facebook, скорее всего, супруги вакцинировались в один день – 9 марта. Также практически одновременно они отчитались о состоянии здоровья после прививки.

"После вакцинации Covishield - температура 36,6. Есть легкое чувство, подобное крепатуры. Ничего не болит, место укола только на ощупь такое, как там легкий синяк", - отчитался политик.

В отличие от него, у Топольской после инъекции поднялась небольшая температура, до 37,4 градусов, но это не мешает ей уже в четверг, 11 марта, отправиться в путешествие в Боготу через Амстердам. Скорее всего, именно по этой причине супруги и сделали прививки.

А пока Топольская собирает чемодан, Лещенко решили затроллить в соцсети из-за вакцинации его супруги. В частности, в комментариях журналист Денис Рафальский намекнул, что если бы не заслуги Лещенко (читай блат, - Авт.) вряд ли бы чета Лещенко вакцинировалась так быстро.

На это Лещенко ответил, что его супруга является лидером общественного мнения и поэтому вакцинироваться имеет право в первую очередь.

Как сообщал "Телеграф", ранее прививки от коронавируса уже сделали президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.