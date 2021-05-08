Скандал с Притулой и поездки в оккупированный Крым: что известно о Dj Nastia (фото)

В субботу, 8 мая, стало известно, что супруга бывшего народного депутата, члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко Анастасия Топольская (Dj Nastia, или Sheis) будет давать концерт в российской столице, несмотря на напряженную ситуацию между странами и 8 годом войны. Украинцы, понятно, не обрадовались такой новости и в соцсетях высказали свое мнение на этот счет.

Так чем же известна Настя Топольская и почему она назвала Сергея Притулу "медийным му*аком", - читайте в материале "Телеграфа".

Анастасия Топольская (девичья фамилия Беседина) родилась 20 мая 1987 года в поселке Фащевка в Луганской области. Окончила Донецкий национальный университет экономики и торговли. Сначала работала пиджейкой (танцовщицей) в Донецке. В то же время заинтересовалась диджеингом, а в Ивано-Франковске состоялось ее первое выступление. Помогал ей в музыке ди-джей Александр Приходько (DJ Cross).

Позже Анастасия начала покорять Киев. В 2016 году Топольская вошла в двадцатку лучших ди-джеев мира, заняв в рейтинге 8 место из 20.

Источник фото: Инстаграм

Источник фото: Инстаграм

География ее гастролей охватывает Северную и Южную Америку, Европу и Азию. Под ее сеты уже танцевали в лучших клубах Ибицы и Берлина. В интервью "Фактам" ICTV Топольская говорила, что за один сет она может заработать около 7 тысяч евро.

В 2007 году вышла замуж за ди-джея Анатолия Топольського (DJ Tapolsky), который, после начала военного конфликта, воевал на Донбассе. У пары есть общая дочь Ульяна. 21 октября 2016 года супруги развелись, хотя еще в июле Анастасия заявила в социальной сети Facebook, что встречается с народным депутатом Сергеем Лещенко.

Источник фото: НОВА Тернопільська газета

Того же года, 31 декабря, ди-джей сообщила, что помолвлена с нардепом.

9 сентября 2017 года пара поженилась.

Самым известным скандалом с супругами случился в 2016 году, когда нардеп от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко купил элитную квартиру площадью около 200 м² за 7,5 млн грн в центре Киева. По словам мужчины, половину суммы он одолжил у руководителя "Украинской Правды" Алены Притулы, а остальные деньги доложила сама Топольская. Тогда многие политики и чиновники подвергли Лещенко критике, но проверка НАБУ не обнаружила фактов незаконного происхождения денег.

В декабре того же года скандально известный Илья Кива обложил матом Лещенко, когда Топольская резко прокомментировала реакцию украинцев на крушение Ту-154.

Возмущало музыкантшу и введение квот на украинский язык на ТВ и радио. Тогда она назвала депутатов "дебилами", но ее супруг тогда проголосовал "за".

Весной 2019 года Анастасия назвала принятие закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятого ВР 25 апреля "псевдопатриотизмом" и манипуляцией. Тогда ди-джей с головой ушла в интернет-войну на странице певицы ONUKA.

Общее возмущение постом супруги Лещенко выразила одна из пользователей соцсети.

В октябре 2019 года во время нацотбора на "Евровидение 2019" близнецы из дуэта Anna Maria не смогли однозначно ответить на вопрос ведущего Сергея Притулы "Чей Крым?. Девушки расплакались прямо на сцене и в итоге заняли последнее место. Топольская на своей странице в Facebook назвала шоумена "медийным м*даком".

На что Притула назвал жену Лещенко "дешевой шоубизнесовой коллаборационисткой" и отметил, что ему "по**й" на оценку Топольской.

Вечером 8 мая народный депутат от "Батьківщини", бывший глава СБУ Валентин Наливайченко заявил в своем Facebook, что жена Сергея Лещенко, по несколько раз в год посещает оккупированный Россией украинский Крым. В частности, 23 и 27 февраля 2019 года она пересекала пункт пропуска Ченгар. Повторная поездка в оккупированный Крыму Топольской состоялась 20-24 сентября 2019 года.

Напомним, что в марте этого года украинцы возмутились "быстрой" вакцинацией Сергея Лещенко и его супруги.