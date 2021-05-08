Скачать
Суббота, 08.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Путин может пойти на уступки Байдену ради "Северного потока-2": чего ждать Украине
Путин может пойти на уступки Байдену ради "Северного потока-2": чего ждать Украине
Гендиректор Concorde Capital Игорь Мазепа: "Украинцы имеют деньги и желание инвестировать, но у них нет рабочих инструментов"
Гендиректор Concorde Capital Игорь Мазепа: "Украинцы имеют деньги и желание инвестировать, но у них нет рабочих инструментов"
Итоги дня 8 мая: День памяти и примирения, в Украине выпал снег
Итоги дня 8 мая: День памяти и примирения, в Украине выпал снег
День Победы со слезами на глазах: Россия теряет союзников по лагерю
День Победы со слезами на глазах: Россия теряет союзников по лагерю

Скандал с Притулой и поездки в оккупированный Крым: что известно о Dj Nastia (фото)

Скандал с Притулой и поездки в оккупированный Крым: что известно о Dj Nastia (фото)
Обновлено 20:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram Анастасии Тобольской

В субботу, 8 мая, стало известно, что супруга бывшего народного депутата, члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко Анастасия Топольская (Dj Nastia, или Sheis) будет давать концерт в российской столице, несмотря на напряженную ситуацию между странами и 8 годом войны. Украинцы, понятно, не обрадовались такой новости и в соцсетях высказали свое мнение на этот счет.

Так чем же известна Настя Топольская и почему она назвала Сергея Притулу "медийным му*аком", - читайте в материале "Телеграфа".

Анастасия Топольская (девичья фамилия Беседина) родилась 20 мая 1987 года в поселке Фащевка в Луганской области. Окончила Донецкий национальный университет экономики и торговли. Сначала работала пиджейкой (танцовщицей) в Донецке. В то же время заинтересовалась диджеингом, а в Ивано-Франковске состоялось ее первое выступление. Помогал ей в музыке ди-джей Александр Приходько (DJ Cross).

Позже Анастасия начала покорять Киев. В 2016 году Топольская вошла в двадцатку лучших ди-джеев мира, заняв в рейтинге 8 место из 20.

Источник фото: Инстаграм

Источник фото: Инстаграм

География ее гастролей охватывает Северную и Южную Америку, Европу и Азию. Под ее сеты уже танцевали в лучших клубах Ибицы и Берлина. В интервью "Фактам" ICTV Топольская говорила, что за один сет она может заработать около 7 тысяч евро.

В 2007 году вышла замуж за ди-джея Анатолия Топольського (DJ Tapolsky), который, после начала военного конфликта, воевал на Донбассе. У пары есть общая дочь Ульяна. 21 октября 2016 года супруги развелись, хотя еще в июле Анастасия заявила в социальной сети Facebook, что встречается с народным депутатом Сергеем Лещенко.

Источник фото: НОВА Тернопільська газета

Того же года, 31 декабря, ди-джей сообщила, что помолвлена с нардепом.

9 сентября 2017 года пара поженилась.

Самым известным скандалом с супругами случился в 2016 году, когда нардеп от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко купил элитную квартиру площадью около 200 м² за 7,5 млн грн в центре Киева. По словам мужчины, половину суммы он одолжил у руководителя "Украинской Правды" Алены Притулы, а остальные деньги доложила сама Топольская. Тогда многие политики и чиновники подвергли Лещенко критике, но проверка НАБУ не обнаружила фактов незаконного происхождения денег.

В декабре того же года скандально известный Илья Кива обложил матом Лещенко, когда Топольская резко прокомментировала реакцию украинцев на крушение Ту-154.

Возмущало музыкантшу и введение квот на украинский язык на ТВ и радио. Тогда она назвала депутатов "дебилами", но ее супруг тогда проголосовал "за".

Весной 2019 года Анастасия назвала принятие закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятого ВР 25 апреля "псевдопатриотизмом" и манипуляцией. Тогда ди-джей с головой ушла в интернет-войну на странице певицы ONUKA.

Общее возмущение постом супруги Лещенко выразила одна из пользователей соцсети.

В октябре 2019 года во время нацотбора на "Евровидение 2019" близнецы из дуэта Anna Maria не смогли однозначно ответить на вопрос ведущего Сергея Притулы "Чей Крым?. Девушки расплакались прямо на сцене и в итоге заняли последнее место. Топольская на своей странице в Facebook назвала шоумена "медийным м*даком".

На что Притула назвал жену Лещенко "дешевой шоубизнесовой коллаборационисткой" и отметил, что ему "по**й" на оценку Топольской.

Вечером 8 мая народный депутат от "Батьківщини", бывший глава СБУ Валентин Наливайченко заявил в своем Facebook, что жена Сергея Лещенко, по несколько раз в год посещает оккупированный Россией украинский Крым. В частности, 23 и 27 февраля 2019 года она пересекала пункт пропуска Ченгар. Повторная поездка в оккупированный Крыму Топольской состоялась 20-24 сентября 2019 года.

Напомним, что в марте этого года украинцы возмутились "быстрой" вакцинацией Сергея Лещенко и его супруги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 320

Все по теме:

Валентин Наливайченко, Сергей Лещенко, Анастасия Топольская, ANNA MARIA, Dj Nastia, Sheis.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Водка не в почете: стало известно, какой алкоголь чаще всего употребляют украинцы
02 "Ты навсегда останешься в моей памяти": Слава Каминская рассказала о горе в ее семье
03 Оскорбившая украинцев фанатка Басты из Киева объявила себя патриоткой: новое видео
04 Британский танк уничтожил российский Т-72: зрелищное видео
05 Пришло время для летального оружия: Кравчук дал прогноз по итогам встречи Зеленского с Блинкеном
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Байден ищет компромисс с Путиным, жертвой может стать Украина
Байден ищет компромисс с Путиным, жертвой может стать Украина
В госпитале скончался боец ВСУ, которого ранили возле Зайцево в конце апреля
В госпитале скончался боец ВСУ, которого ранили возле Зайцево в конце апреля
Из-за баннера ко Дню победы с солдатами СС житомирского депутата исключили из фракции ОПЗЖ
Из-за баннера ко Дню победы с солдатами СС житомирского депутата исключили из фракции ОПЗЖ
Скандал с Притулой и поездки в оккупированный Крым: что известно о Dj Nastia (фото)
Скандал с Притулой и поездки в оккупированный Крым: что известно о Dj Nastia (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь