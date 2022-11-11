Выступавшая в россии Dj Nastia развелась с Сергеем Лещенко и показала нового любимого (фото)

Брак экс-нардепа с диджеем Анастасией Топольской подошел к концу

Брак бывшего народного депутата, а ныне члена Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко со скандальным диджеем Dj Nastia, или Анастасией Топольской, выступившая в москве в мае прошлого года, подошел к концу.

О разводе Dj Nastia заявила в сторис своего Инстаграма. Оказалось, что развод произошел еще полгода назад. Также Топольская показала в соцсети своего нового мужчину.

"Для тех, кто до сих пор не осознал: Да, мы вместе и да, я дважды разведена", – написала диджей.

Новым бойфрендом девушки является музыкальным продюсером Stef Mendesidis из Нидерландов.

Скандалы Лещенко и Топольской

Напомним, Сергей Лещенко и Анастасия Топольская поженились 9 сентября 2017 года. Самый известный скандал с супругами случился за год до свадьбы, когда Лещенко купил элитную квартиру площадью около 200 м² за 7,5 млн грн в центре Киева. По его словам, половину суммы он одолжил у руководителя "Украинской Правды" Алены Притулы, а остальные деньги доложила сама Топольская. Тогда многие политики и чиновники подвергли Лещенко критике, но проверка НАБУ не обнаружила фактов незаконного происхождения денег. А в марте 2021 года украинцы возмутились "быстрой" вакцинацией скандальной пары.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в апреле этого года, во время войны, Лещенко "засекли" на закрытой тусовке.