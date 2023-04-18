"Когда жизнь в кайф": Сергей Лещенко попал в скандал из-за вечеринки в Киеве

Экс-нардеп уже ответил

Бывший народный депутат, а ныне член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко выступил в киевском клубе в роле диджея, чем нарвался на критику в соцсетях.

В частности, на это в своем Facebook обратил внимание совладелец и ведущий программ на канале "Исландия" Василий Крутчак.

"Когда жизнь в кайф", — написал Крутчак.

Согласно информации, которую Лещенко обнародовал в сторис своем Instagram его выступление прошло в киевском клубе Arsenal XXII. При этом он не стал это скрывать и дал позже комментарий по этому поводу.

"Считаю, что мой дебют в качестве диджея прошел успешно. Ведь не о каждом, кто впервые сыграл сэт, пишут в новостях", — написал он.

Кроме того, Лещенко пригласил желающих это обсудить во вторник в Донецкую область.

Впрочем, на критику он все равно нарвался.

Как сообщалось ранее, это не первый скандал с участием Лещенко после начала вторжения. Так в апреле прошлого года, он засветился на закрытой вечеринке в Киеве. Тогда Лещенко заявил, что пришел на вечеринку, чтобы показать, что Украине нужна "нормализация" во время войны и возвращение к обычной жизни.