"Война закончилась?": львовские студенты устроили шумную вечеринку и "прославились" (видео)

Такой расклад дел не на шутку возмутил некоторых украинцев

Пока украинские воины ценой своей жизни защищают родину от россиян, а ракеты оккупантов убивают мирных жителей, в тыловом Львове молодежь устраивает отвязные вечеринки. Такое поведение соотечественников не на шутку возмутило некоторых украинцев.

Одним из первых на это обратил внимание экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Он опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, на котором, как утверждается, запечатлена вечеринка студентов Украинского католического университета. На нем можно увидеть, как молодежь отрывается под музыку во время войны.

Такой расклад дел не на шутку возмутил Мосийчука, который задается вопросами: "Как все это понимать? Война кончилась?".

Поддержали его возмущения и некоторые комментаторы в соцсети.

При этом, стоит отметить, что мнения украинцев по этому поводу разделились. Нашлись и те, кто встал на защиту молодежи.

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