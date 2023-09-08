У Києві та інших областях оголошували повітряну тривогу: де чули вибухи (оновлено)

В одному з міст пролунав вибух

Вранці, 8 вересня, на більшій частині території України було оголошено повітряну тривогу. Майже одразу після цього в одному з міст пролунав потужний вибух, а в мережі почали говорити про приліт.

У профільних та моніторингових Telegram-каналах спочатку повідомили, що тривога пов’язана зі злетом винищувача МіГ-31К. Однак пізніше інформацію було виправлено — є загроза застосування балістичної зброї. Усіх людей, які мешкають в областях, де зараз триває повітряна тривога, просять знаходити в укриттях до її закінчення.

"Телеграф" стежить за ситуацією та публікує свіжу інформацію про те, що відбувається.

9:41 У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили подробиці прильоту по Кривому Рогу.

"Ракета потрапила до адмінбудівлі. Попередньо, 1 загиблий і 9 постраждалих. 3-х дістали з-під завалів", — йдеться в повідомленні.

9:17 Почалися відбої повітряної тривоги. У низці областей загроза все ще залишається.

9:02 У Telegram-канал пишуть про загрозу застосування окупантами балістичної зброї — ОТРК "Іскандер", ЗРК — С-300/400.

9:00 В соціальних мережах мешканці Кривого Рогу повідомляють про вибухи у місті. Над містом тим часом підіймаються стовпи диму. Подробиці наразі встановлюються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 8 вересня російські окупанти завдали удару по Сумах. Як пізніше стало відомо, внаслідок атаки є прильоти до приватних будинків.