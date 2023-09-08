Обстріл Кривого Рогу: з’явилися офіційні відео моменту та перших хвилин після удару

В Офісі президента наполягають, що росію настав час визнати країною-терористом

У Кривому Розі зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу сьогодні вдень. Відомо, що одна людина (поліцейський) загинула, а поранення та травми отримали 73 особи станом на 18:30 8 вересня.

Про це повідомили у ДСНС України. А в Нацполіції України опублікували відео перших хвилин після "прильоту" по місту.

На кадрах чути, що вибухи пролунали одразу після оголошення ракетної небезпеки у регіоні. Правоохоронці та рятувальники, які були поряд із місцем "прильоту" одразу ж кинулися на допомогу, почали розбирати завали та витягувати постраждалих. Спільними зусиллями вони схопили рейку та намагалися засунути її під купу цегли та уламків будівлі, бо під ними кричали люди. Також вони розтягували величезні та важкі плити, щоб урятувати якнайбільше постраждалих. Пізніше до розбору завалів приєдналися небайдужі городяни.

На відео видно, що у жінки пошкоджено руки та подряпано обличчя, кров не зупинялася і поліцейський надав їй першу медичну допомогу, щоб постраждала не спливла кров’ю. З-під завалів також дістали поліцейського з множинними ранами та травмами, якого на ношах передали бригаді швидкої допомоги. Деякі постраждалі могли пересуватися, тому зверталися до медиків по допомогу самостійно.

"Братане, ти як? — Погано!", — це діалог патрульного, який побачив під завалами колегу під залишками будівлі, і ледве витяг його.

Михайло Подоляк також опублікував момент удару по місту, яке потрапило на камери вуличного спостереження. Він поцікавився, як після такого можна вести з росією якісь переговори, приймати її умови чи скасовувати санкції.

"Кривий Ріг сьогодні. Черговий прямий ракетний удар по мирному населенню. 72 поранених, 1 загинув. Класичний тероризм російського зразка. Хтось все ще хоче погодитися з вимогами росії, прийняти її умови, вести переговори чи скасувати санкції? Може, хтось хоче стати на коліна перед росією? Чи час законодавчо визнати терористичну державу терористичною державою і вивести її з Ради Безпеки ООН?", — написав радник голови ОП.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни вдарили по Сумах рано-вранці 8 вересня. У мережі показали перші хвилини після трагедії.