Ракетний удар по Сумах: з’явилося драматичне відео перших хвилин трагедії

Кількість постраждалих зросла до чотирьох

Близько 5:30 8 вересня у Сумах пролунав потужний вибух, росіяни ракетою вдарили по приватному сектору: один будинок повністю зруйнований, з-під завалів витягли літню сімейну пару, ще декілька отримали пошкодження. У мережі з’явилося відео перших хвилин після удару.

Його опублікували на Facebook-сторінці Національної поліції України. Це запис з бодікамер патрульних.

"Першими на місце обстрілу прибули патрульні. До приїзду рятувальників разом із жителями сусідніх будинків інспектори гасили пожежу, що виникла в результаті удару. Також оглянули зруйнований будинок, щоб знайти постраждалих і надати їм допомогу. З-під завалів вдалося врятувати подружжя та їх чотирилапого", — йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, рано-вранці 8 вересня росіяни ракетою вдарили по приватному сектору Сум. Тривоги не було, її дали за кілька хвилин після потужного вибуху. Від удару повністю зруйновано двоповерховий будинок, у ньому на першому поверсі завалило літнє подружжя. На місце прибули рятувальники, які за допомогою сусідів витягли їх за 15 хвилин. Чоловік не отримав серйозних тілесних ушкоджень, а його дружина потрапила до реанімації, вона перебуває у тяжкому стані.

Як уточнив мер Сум Олександр Лисенко, станом на 14:30 відомо про чотирьох постраждалих від російського ракетного удару.

"Зруйновано один будинок, багато пошкоджено. Штабом з ліквідації прийнято 89 заяв", — розповів він.

Як повідомляв "Телеграф", у Сумах затримали громадянку росії, яка коригувала удари по Сум днем раніше — у ніч проти 7 вересня. Тоді ворог ударив по місту дронами-камікадзе та ракетами.