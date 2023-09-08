Ракетный удар по Сумам: появилось драматичное видео первых минут трагедии

Около 5:30 8 сентября в Сумах прогремел мощный взрыв, россияне ракетой ударили по частному сектору: один дом полностью разрушен, из-под завалов вытащили пожилую семейную пару, еще несколько получили повреждения. В сети появилось видео первых минут после взрыва.

Его опубликовали на Facebook-странице Национальной полиции Украины. Это — запись с бодикамер патрульных.

"Первыми на место обстрела прибыли патрульные. До приезда спасателей вместе с жителями соседних домов инспекторы тушили пожар, возникший в результате удара. Также осмотрели разрушенный дом, чтобы найти пострадавших и оказать им помощь. Из-под завалов удалось спасти супругов и их четвероногого", — сказано в подписи к видео.

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