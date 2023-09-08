Молниеносная работа СБУ: силовики задержали корректировщицу ударов по Сумам (фото)

Она также помогала врагу создавать агентурную сеть в Сумах

Силовики задержали гражданку россии, которая корректировала удары в ночь 7 сентября по Сумам. Тогда враг ударил по городу дронами-камикадзе и ракетами. Также под ударом оккупантов город оказался и утром 8 сентября.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, задержанной оказалась россиянка, имеющая вид на жительство в Украине и длительное время проживающая в Сумах. С начала войны она сотрудничала с вражескими силовиками.

"По указанию военной разведки россии их приспешница собирала информацию о городских объектах, которые считала местами возможного пребывания украинских защитников. Для сбора разведданных она обходила территорию областного центра якобы по своим делам или "втемную" выспрашивала "нужные" сведения у своих знакомых", — говорится в сообщении.

Все данные предательница передавала вражеской спецслужбе через мессенджер в виде текстовых сообщений с координатами украинских объектов.

Также она работала над созданием на территории областного центра собственной агентурной сети. Она вела поиски единомышленников, которым предлагала пойти на сотрудничество с оккупантами.

Ей уже сообщили фигурантке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (подстрекательство к государственной измене в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований)

Если вину злоумышленницы докажут, ей грозит пожизненный срок.

Ранее "Телеграф" писал, что утром 8 сентября враг ударил по Кривому Рогу.