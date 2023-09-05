И.о. мэра Чернигова посетила СБУ: проводятся следственные действия

В связи с этим отменили совещание по вопросам жизнедеятельности города

И.о. городского головы Чернигова Александр Ломако сообщил, что утром 5 сентября СБУ пришла к нему домой с обыском. Он добавил, что силовики, вероятно, "будут искать трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов орками энергосистемы города".

Об этом Ломако написал в Facebook. По его словам, силовики не согласились подождать, пока он уведет из квартиры детей.

"У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, ко мне пришла группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру. Попросил подождать, чтобы собрать и вывести из квартиры троих детей, чтобы они не видели. Но, вопрос похоже, срочный", — пишет Ломако.

Он уточнил, обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева. Ломако добавил, что этот суд "немножко далеко от Чернигова".

И.о мэра Чернигова подчеркнул, что на 8 часов утра 5 сентября было запланировано совещание по вопросам жизнедеятельности города. Теперь оно не состоится.

"Уважаемые коллеги, совещания не будет – сегодня центр начинает политический шоу-сезон. Цирк абсурда", — так завершил свою публикацию Ломако.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Служба безопасности совместно с ГБР провела обыски по местам жительства и работы бывшего народного депутата Украины, экс-замглавы фракции запрещенной Партии регионов Владимира Макеенко. Они проводились по делу об отмывании более 500 млн гривен.