До в.о. мера Чернігова завітала СБУ: проводяться слідчі дії

У зв’язку з цим скасували нараду з питань життєдіяльності міста

В.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив, що вранці 5 вересня СБУ прийшла до нього з обшуком. Він додав, що силовики, ймовірно, "шукатимуть трансформатор, який Чернігів купив, щоб врятуватися взимку після обстрілів орками енергосистеми міста".

Про це Ломако написав у Facebook. За його словами, силовики не погодилися почекати, доки він виведе з квартири дітей.

"У мене вдома обшуки. Зараз. Поки збирав дітей до школи, до мене прийшла група представників СБУ. Обшукуватимуть квартиру. Попросив почекати, щоб зібрати та вивести з квартири трьох дітей, щоб вони не бачили. Але, питання схоже, термінове", — пише Ломако.

Він уточнив, чи обшуки відбуваються на підставі рішення Шевченківського суду Києва. Ломако додав, що цей суд "трохи далеко від Чернігова".

В.о мера Чернігова наголосив, що на 8 годину ранку 5 вересня було заплановано нараду з питань життєдіяльності міста. Тепер вона не відбудеться.

"Шановні колеги, наради не буде – сьогодні центр розпочинає політичний шоу-сезон. Цирк абсурду", — так завершив свою публікацію Ломако.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Служба безпеки спільно з ДБР провела обшуки щодо місць проживання та роботи колишнього народного депутата України, екс-заступника голови фракції забороненої Партії регіонів Володимира Макеєнка. Вони проводилися у справі про відмивання понад 500 млн гривень.