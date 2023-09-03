Підозріла підозра: чому за Коломойського взялася саме СБУ і чим це закінчиться

Корупцію все ж прирівняли до державної зради?

У суботу, 2 вересня, Служба безпеки України вручила Ігорю Коломойському підозру за двома статтями: "шахрайство" і "легалізація майна, одержаного злочинним шляхом". За даними відомства, протягом 2013-2020 років олігарх легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їхнього виведення за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Враховуючи, що проблеми із законом у бізнесмена почалися давно і у його помешканні раніше навіть відбувались обшуки, вручення підозри було б цілком закономірним продовженням історії, якби не одна деталь. Раніше справами Коломойського, зокрема, щодо махінацій навколо "Укрнафти", займалося Національне антикорупційне бюро. Очікувалося, що саме цей орган (вище керівництво якого просто зараз перебуває з офіційним візитом у США) вручить підозру олігарху вже наступного тижня.

Чому ініціативу раптом перехопила СБУ, і наскільки вірогідним є притягнення Ігоря Коломойського до відповідальності, "Телеграф" запитував у політичних експертів.

Нічого особистого

Сьогодні в Україні розслідується декілька справ за участю Ігоря Коломойського. Зокрема, про можливі махінації з привласненням 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта", близько 50% акцій яких належали компаніям Коломойського, а також про виведення 13 млрд гривень та доведення "ПриватБанку" до банкрутства.

Станом на лютий 2023 року в межах кримінальних справ щодо ПАТ "Укрнафта" та "Укртатнафта" розслідувалася причетність Коломойського до 10 епізодів злочинної діяльності. Серед них: виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення від сплати податків, створення заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

Починаючи з 2019 року ймовірні зв'язки олігарха з президентом України Володимиром Зеленським сприймалися суспільством як свого роду "імунітет" від можливого викриття участі бізнесмена у шахрайських схемах. Тим не менш, з осені 2022 року в оселі Ігоря Коломойського відбулося вже декілька обшуків, результатом яких і стала вручена сьогодні підозра.

Навішування на олігарха пожиттєвого ярлика "людина, повʼязана з президентом" і наділення його образу абсолютною недоторканістю перед законом було б дещо наївним, вважає політичний аналітик Олександр Кочетков.

За словами експерта, займаючи пост глави держави, політики нерідко "забувають" про зв'язки, що поєднували їх з впливовими людьми у минулому, будуючи кар'єру за принципом "нічого особистого". Сьогодні пріоритетом для Володимира Зеленського є зміцнення та розвиток зв'язків із Заходом, що неможливо без задоволення запиту міжнародних партнерів на боротьбу з корупцією в Україні.

"Видача Коломойському підозри пов'язана у першу чергу з майбутнім візитом президента до США і його виступом в ООН з подальшим спілкуванням зі світовими лідерами. Щоб це спілкування було максимально плідним, потрібно створити правильний інформаційний фон. Боротьба з корупціонерами та олігархами — це те, що Захід чекає від нас, тому й кроки виконуються відповідні", – пояснює експерт в коментарі "Телеграфу".

Крім того, вручення підозри бізнесмену з рук співробітників СБУ може бути демонстрацією рішучості президента прирівняти випадки корупції під час дії воєнного стану до державної зради.

За вибором Ігоря Коломойського в якості "сакральної жертви" також навряд чи стоять особисті інтереси глави держави. За словами Олександра Кочеткова, пояснення цьому набагато простіше: кандидатів на цю роль було не так вже й багато.

"Це повинна бути дійсно серйозна фігура, аби кого для таких цілей не використовують. А таких у нас не так вже й багато: Пінчук не проявляє себе, до того ж, якщо не помиляюсь, він перебуває за кордоном, Фірташ також поза зоною доступу, Ахметов добровільно відмовився від інформаційного ресурсу, зазнав великих фінансових втрат і дуже щедро допомагає армії, тому його навіть називають "відмінником" у рядах олігархів, а нападати на Петра Порошенка дещо ризиковано — це може спровокувати великий міжнародний скандал. Залишається тільки Ігор Коломойський", – пояснює експерт.

Шукати конспірологічні мотиви в "рокіровці" НАБУ та СБУ також не слід, адже, цілком ймовірно, Володимир Зеленський просто обрав той орган, з очільником якого йому буде простіше знайти спільну мову щодо ведення резонансної справи, каже Олександр Кочетков. Очевидно, з генерал-майором Малюком главі держави співпрацювати комфортніше, ніж з головою НАБУ Семеном Кривоносом.

Туманні перспективи

Поки одна частина суспільства вбачає у сьогоднішніх подіях ознаки тріщини у стосунках між Ігорем Коломойським та Володимиром Зеленським і "зради" останнім свого колишнього покровителя, інша навпаки впевнена, що передаючи повноваження у розслідуванні справи олігарха в руки СБУ, Офіс Президента бере під контроль розвиток ситуації для подальшого затягування справи.

Хоча поки що перспективи притягнення до відповідальності бізнесмена достатньо туманні, сприймати Службу безпеки України як "кишеньковий" орган ОП не варто, впевнений політичний аналітик Олег Лісний. За словами експерта, останнім часом СБУ демонструє досить високу ефективність, тому списувати її з рахунків не варто.

"З першого дня президентської каденції Володимира Зеленського йому закидали, що він "не торкається" Коломойського. Поки решта олігархів намагалися піти у тінь, він почувався цілком вільно і не приховував свого вдалого положення. Сьогоднішні рішення покликані стати відповіддю на ці закиди, як для громадян України, так і для міжнародної спільноти.

Водночас, наразі це лише декларація про наміри. Чи не виявиться вона лише імітацією деолігархізації на шляху до ЄС і НАТО, покаже час. Поки що жодного кейсу притягнення до відповідальності дійсно "потужних" гравців, окрім Павла Лазаренка, мені не відомо", – каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Одним з маркерів рішучості чинної влади покарати Коломойського може стати доведення справи до суду, зазначає Олег Лісний. Втім, навіть на етапі судових слухань процес може застопоритися на роки, адже Ігор Коломойський має можливість залучити до справи сотні адвокатів, які будуть робити усе можливе для затягування процесу.

Цілком можливо, чекати судової тяганини українцям не доведеться. Аби зрозуміти, що відбувається між топ-бізнесменом та президентом, достатньо буде увімкнути вечірній випуск новин на телеканалі "1+1", вважає директор Інституту світової політики Євген Магда.

Сьогоднішні події у маєтку олігарха не схожі на конкуренцію між правоохоронними органами і скоріше скидаються на елементи політичної боротьби, вважає експерт. Позиції Ігоря Коломойського можуть стати слабшими, проте шансів, що він зазнає великих втрат, як і у випадку з позбавленням українського громадянства, небагато.

"Щоб зрозуміти подальшу долю бізнесмена, слід дочекатися судового процесу у справі про "Приватбанк", який триває у Лондоні, або реальних змін у економічному впливі Коломойського на ситуацію в Україні. Вручення підозри людині такого рівня в Україні передбачувано викликає резонанс, проте абсолютизувати цей факт не варто", – каже політолог.

Арешт

Варто зазначити, що ввечері 2 вересня суд обрав запобіжний захід Коломойському у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення величезної застави.