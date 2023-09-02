Чому нові справи щодо Коломойського більше схожі на спробу його врятувати

Справою займаються не профільні органи на кшталт НАБУ та САП

У суботу, 2 вересня, стало відомо, що за матеріалами СБУ та БЕБ олігарху Ігореві Коломойському вручили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Історія резонансна, але й дивна з огляду на те, що подібні справи – у віданні НАБУ, а не СБУ. На це звернув увагу експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко, розповівши "Телеграфу", чому в даному випадку скоріше справа ясна, що справа темна.

"Це виглядає як спроба "відмазати" Коломойського, показушно взявши його як би оберт. Справу віддали СБУ, підконтрольній Офісу президента на чолі з Єрмаком. Таким чином, демонструватимуть біг на місці. Для картинки показувати, що Коломойського нібито "наздоганяють". А насправді це буде в стилі – "чи не надто швидко ми за ним біжимо?". На мій погляд, саме так у суспільстві маємо розцінювати те, що відбувається, – каже Віктор Бобиренко. – Візьмися за це незалежні НАБУ, САП – інша розмова. А так – у справі знову пропалене БЕБ та підконтрольна владі СБУ".

З цієї ж опери, вважає аналітик, і нещодавні заяви Зеленського щодо наміру прирівняти корупцію до державної зради.

"Суть не в бажанні посилити покарання за корупцію, не в бажанні корупцію перемагати (інакше можна і на себе вийти), а – у намірі замінити суб’єкта розслідування з незалежних антикорупційних органів (які займаються топкорупцією) на підконтрольну СБУ", – впевнений Віктор Бобиренко.

На його думку, все відбувається саме зараз – не випадково. Керівництво наших антикорупційних органів перебуває з візитом у США. Де у них явно запитують — чому боротьба з корупцією в Україні йде такими слабкими темпами? Хто заважає, хто чинить опір? І відповіді можуть не сподобатися ОП, пояснює експерт.

До того ж продовжує Віктор Бобиренко, тема корупції в Україні, у тому числі у колишніх військкоматах, на оборонці, активно фіксується та роздмухується росіянами, а також підгодованими ними західними чиновниками, політиками, журналістами, аналітиками. Мовляв, дивіться вони там, в Україні, наскрізь корумповані – навіщо таким допомагати?!

"Офіс президента, розуміючи, що невдоволення і в українському суспільстві, і у партнерів — наростає, що не вдасться вдати, ніби влада — сама по собі, а корупція — сама по собі, намагаючись вберегти рейтинги, показує картинку. Просто красиву картинку нібито боротьби з корупцією в особі Коломойського, — вважає Віктор Бобиренко. — Впевнений, що Коломойського, у якого вже були обшуки за низкою схем, не посадять.При цій владі — так точно. Потрібно, щоб або змінилася влада, або — кардинально змінилися обставини. Наприклад, союзники можуть поставити Зеленського перед фактом – якщо вони зрозуміють, що ці танці навколо Коломойського є просто грою, замилюванням очей, то погано буде самому Зеленському. Але навряд чи все станеться так швидко. Цього року я за Коломойського точно спокійний".