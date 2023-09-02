Рус

Чому нові справи щодо Коломойського більше схожі на спробу його врятувати

Автор
Андрій Пітонов Андрій Пітонов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ігор Коломойський та СБУ Новина оновлена 02 вересня 2023, 16:36
Ігор Коломойський та СБУ

Справою займаються не профільні органи на кшталт НАБУ та САП

У суботу, 2 вересня, стало відомо, що за матеріалами СБУ та БЕБ олігарху Ігореві Коломойському вручили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Історія резонансна, але й дивна з огляду на те, що подібні справи – у віданні НАБУ, а не СБУ. На це звернув увагу експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко, розповівши "Телеграфу", чому в даному випадку скоріше справа ясна, що справа темна.

"Це виглядає як спроба "відмазати" Коломойського, показушно взявши його як би оберт. Справу віддали СБУ, підконтрольній Офісу президента на чолі з Єрмаком. Таким чином, демонструватимуть біг на місці. Для картинки показувати, що Коломойського нібито "наздоганяють". А насправді це буде в стилі – "чи не надто швидко ми за ним біжимо?". На мій погляд, саме так у суспільстві маємо розцінювати те, що відбувається, – каже Віктор Бобиренко. – Візьмися за це незалежні НАБУ, САП – інша розмова. А так – у справі знову пропалене БЕБ та підконтрольна владі СБУ".

З цієї ж опери, вважає аналітик, і нещодавні заяви Зеленського щодо наміру прирівняти корупцію до державної зради.

"Суть не в бажанні посилити покарання за корупцію, не в бажанні корупцію перемагати (інакше можна і на себе вийти), а – у намірі замінити суб’єкта розслідування з незалежних антикорупційних органів (які займаються топкорупцією) на підконтрольну СБУ", – впевнений Віктор Бобиренко.

На його думку, все відбувається саме зараз – не випадково. Керівництво наших антикорупційних органів перебуває з візитом у США. Де у них явно запитують — чому боротьба з корупцією в Україні йде такими слабкими темпами? Хто заважає, хто чинить опір? І відповіді можуть не сподобатися ОП, пояснює експерт.

До того ж продовжує Віктор Бобиренко, тема корупції в Україні, у тому числі у колишніх військкоматах, на оборонці, активно фіксується та роздмухується росіянами, а також підгодованими ними західними чиновниками, політиками, журналістами, аналітиками. Мовляв, дивіться вони там, в Україні, наскрізь корумповані – навіщо таким допомагати?!

"Офіс президента, розуміючи, що невдоволення і в українському суспільстві, і у партнерів — наростає, що не вдасться вдати, ніби влада — сама по собі, а корупція — сама по собі, намагаючись вберегти рейтинги, показує картинку. Просто красиву картинку нібито боротьби з корупцією в особі Коломойського, — вважає Віктор Бобиренко. — Впевнений, що Коломойського, у якого вже були обшуки за низкою схем, не посадять.При цій владі — так точно. Потрібно, щоб або змінилася влада, або — кардинально змінилися обставини. Наприклад, союзники можуть поставити Зеленського перед фактом – якщо вони зрозуміють, що ці танці навколо Коломойського є просто грою, замилюванням очей, то погано буде самому Зеленському. Але навряд чи все станеться так швидко. Цього року я за Коломойського точно спокійний".

Теги:
#СБУ #Ігор Коломойський #Віктор Бобиренко