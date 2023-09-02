До Коломойського завітали силовики та вручили підозру: що відомо

Вранці у суботу, 2 вересня, додому до скандально відомого українського олігарха Ігоря Коломойського прийшли силовики. Йому вручили підозру за кількома статтями.

Про це "Телеграфу" повідомили джерела у правоохоронних органах. Зокрема, підозру йому вручали представники СБУ, БЕБ та Офісу Генпрокурора.

Нову підозру йому вручили за кількома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, це ст. 190 та 209, а саме легалізація майна, отриманого шахрайським шляхом.

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