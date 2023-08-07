Український олігарх "забув" про обіцянку продати яхту та допомогти харків’янам
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Яхта активно подорожує вздовж берега Італії
Яхта Kaiser, яка належить українському підприємцю-втікачу Олександру Ярославському, знайшлася біля берегів Італії. Цікаво, що сам бізнесмен обіцяв продати її, щоб допомогти мешканцям Харкова.
Інформацію про це оприлюднив журналіст Михайло Ткач у соціальній мережі Facebook.
"Яхта Kaiser, яку олігарх Ярославський на початку вторгнення обіцяв продати і допомогти харків‘янам, уже місяць не заходить в порти, побувала біля всіх берегів Італії і втретє повернулась на Сардінію. Харків‘яни почекають, а літо — ні", — написав він.
Як відомо, яхта Kaiser є 60-метровим судном, яке може з комфортом розмістити 12 гостей, крім того, там є місця для 15 членів екіпажу. Її вартість оцінюється у 50 мільйонів доларів.
Відомо, що Ярославський обіцяв на початку березня 2022 продати її, щоб допомогти з відновленням Харкова, який постраждав від російських обстрілів.
Сам олігарх перебуває за кордоном, куди він поїхав минулого літа після ДТП.
Нагадаємо, що смертельна ДТП за участю автомобіля з кортежу бізнесмена сталася в ніч проти 10 лютого 2022 року на трасі між Харковом та селищем Мартове. В аварії загинув 50-річний чоловік — його переїхали двічі.