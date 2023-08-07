Український олігарх "забув" про обіцянку продати яхту та допомогти харків’янам

Яхта активно подорожує вздовж берега Італії

Яхта Kaiser, яка належить українському підприємцю-втікачу Олександру Ярославському, знайшлася біля берегів Італії. Цікаво, що сам бізнесмен обіцяв продати її, щоб допомогти мешканцям Харкова.

Інформацію про це оприлюднив журналіст Михайло Ткач у соціальній мережі Facebook.

"Яхта Kaiser, яку олігарх Ярославський на початку вторгнення обіцяв продати і допомогти харків‘янам, уже місяць не заходить в порти, побувала біля всіх берегів Італії і втретє повернулась на Сардінію. Харків‘яни почекають, а літо — ні", — написав він.

Як відомо, яхта Kaiser є 60-метровим судном, яке може з комфортом розмістити 12 гостей, крім того, там є місця для 15 членів екіпажу. Її вартість оцінюється у 50 мільйонів доларів.

Відомо, що Ярославський обіцяв на початку березня 2022 продати її, щоб допомогти з відновленням Харкова, який постраждав від російських обстрілів.

Сам олігарх перебуває за кордоном, куди він поїхав минулого літа після ДТП.

Нагадаємо, що смертельна ДТП за участю автомобіля з кортежу бізнесмена сталася в ніч проти 10 лютого 2022 року на трасі між Харковом та селищем Мартове. В аварії загинув 50-річний чоловік — його переїхали двічі.