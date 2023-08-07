Украинский олигарх "забыл" про обещание продать яхту и помочь харьковчанам

Яхта активно путешествует вдоль берега Италии

Яхта Kaiser, которая принадлежит беглому украинскому предпринимателю Александру Ярославскому, нашлась у берегов Италии. Примечательно, что сам бизнесмен обещал продать ее, чтобы помочь жителям Харькова.

Информацию об этом обнародовал журналист Михаил Ткач в социальной сети Facebook.

"Яхта Kaiser, которую олигарх Ярославский в начале вторжения обещал продать и помочь харьковчанам, уже месяц не заходит в порты, побывала у всех берегов Италии и в третий раз вернулась на Сардинию. Харьковчане подождут, а лето – нет", — написал он.

Как известно, яхта Kaiser представляет собой 60-метровое судно, которое может с комфортом разместить 12 гостей, кроме того, там есть места для 15 членов экипажа. Ее стоимость оценивается в 50 миллионов долларов.

Известно, что Ярославский обещал в начале марта 2022 года продать ее, чтобы помочь с восстановлением Харькова, который пострадал от российских обстрелов.

Сам олигарх находится за границей, куда он уехал летом прошлого года после ДТП.

Напомним, что смертельное ДТП с участием автомобиля из кортежа бизнесмена произошло в ночь на 10 февраля 2022 года на трассе между Харьковом и поселком Мартово. В аварии погиб 50-летний мужчина — его переехали дважды.