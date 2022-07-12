"Дело Ярославского": одиозного харьковского бизнесмена заметили на границе (видео)

Источники в правоохранительных органах сообщают, что бизнесмена ждет допрос

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский, автомобиль которого 9 февраля 2022 сбил насмерть человека, через пол года пребывания за границей возвращается в Украину.

Как отметили в Telegram-канале "Украина.Online", Ярославского заметили на словацкой границе в пункте пропуска "Малый Березный". По предварительной информации, у бизнесмена возникли проблемы с пересечением украинской границы.

Канал также опубликовал фотографию с КПП на словацко-украинской границе, на которой отчетливо видно лицо Александра Ярославского.

Кроме того, появилось видео, как Ярославский в сопровождении правоохранителей идет в помещение ПП "Малый Березный".

Между тем журналист "Украинской правды" Михаил Ткач на своей странице в Facebook отметил, что сейчас одиозный бизнесмен по делу о ДТП в Харьковской области с участием его автомобиля имеет статус "свидетель".

"Он находится на ПП "Малый Березный". По Ярославскому стояла отметка "информирования на въезд", поэтому на въезде к нему возникли вопросы. Пока источники в Офисе Генпрокурора говорят, что бизнесмену подготовлены повестки по вызову на 18,19 и 20 июля. Ярославского ожидает анализ ДНК и допрос", — написал журналист.

Напомним, что смертельное ДТП с участием автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского произошло в ночь на 10 февраля на трассе между Харьковом и поселком Мартово. В аварии погиб 50-летний мужчина — его переехали дважды.

Бизнесмен свою причастность к аварии откинул, отметив, что спал в это время дома. А компания DCH, которой он владеет, сообщила, что за рулем был один из сотрудников вспомогательных служб. Последний пришел в полицию и признался, что именно он был за рулем транспортного средства, совершившего смертельное ДТП. При этом источники "Телеграфа", приближенные к расследованию, говорят, что Ярославский был за рулем автомобиля "с вероятностью 90%". Бизнесмен покинул страну еще до того, как его вызвали на допрос.