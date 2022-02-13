Укр

У "короля Харькова" Ярославского, похоже, серьезные проблемы - Павел Федосенко

Автор
Павел Федосенко Павел Федосенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
3
В аварии погиб 36-летний мужчина Новость обновлена 13 февраля 2022, 15:34
В аварии погиб 36-летний мужчина

Журналист, основатель интернет-ресурса NewsRoom и экс-советник главы ХОГА Павел Федосенко сообщил новые детали о ДТП с кортежем бизнесмена Ярославского

Принес вам немного инсайдов по ДТП с кортежем Ярославского.

Для меня все это время главным вопросом было, как удалось настолько неудачно подобрать "терпилу"? Особенно — имея 12 часов времени и все деньги мира. Почему для явки с повинной выбрали именно гражданина Бережного 1971 года рождения?

Как оказалось, логика была следующая. Бережной — водитель ООО "Харьков-Палас", на которое оформлен злополучный Mercedes. Более того, в 2020 году он обращался в полицию по факту повреждения автомобиля в Чугуеве. То есть, на роль "терпилы" выбрали человека, который по всем признакам мог находиться за рулем "гелика". Уже в 09:30 утра мужчина прибыл в полицию вместе с адвокатом и сознался в преступлении. После чего ему абсолютно обоснованно выкатили подозрение по статьям "нарушение ПДД" и "оставление в опасности".

На этом история могла бы закончиться. Точнее, она могла закончиться ещё раньше: если бы следователи "не заметили" или "потеряли" найденный на месте аварии номер АХ 0018 ХО. Но этого не произошло. Полицейские продолжили делать свою работу и довольно быстро установили два интересных факта:

  1. в момент ДТП телефон Бережного находился в Дергачах;
  2. в это же время телефон Ярославского был на месте аварии.

Более того: полицейские нашли видео с камер, которые сняли гражданина Бережного за рулем Toyota Avensis в десятках километров от въезда в Чугуев. Поэтому в тот же день следователи предъявили мужчине еще одно подозрение — по факту сокрытия преступления. Потом были обыски в Мартовой и Kharkiv Palace. Изъятое видео подтвердило, что в тот день именно Ярославский садился за руль "гелика". Правда, сам бизнесмен к тому моменту уже давно был в Лондоне.

Сейчас у "короля Харькова", похоже, серьезные проблемы. Не факт, что решаемые. И все это — из-за маленькой железячки с номером и рьяности какого-то неизвестного следака.

Удивительная история.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#ДТП #Харьков #Авария #Александр Ярославский
США хотят развенчать все российские фейки
Политика
"Мегафонная" дипломатия и другие чудеса: как Украина стала оружием против Путина в руках Байдена
Дата публикации
Дата публикации
Категория
США хотят развенчать все российские фейки
"Мегафонная" дипломатия и другие чудеса: как Украина стала оружием против Путина в руках Байдена
Дата публикации
Категория
Аэропорт Борисполь
Закрытие неба над Украиной: Мининфраструктуры выступило с важным заявлением
Дата публикации
Категория
Российские войска на границе с Украиной
Россия готовит вторжение в Украину по трем направлениям: карта, расписание сил и подробный прогноз
Дата публикации
Категория
Стрельбе предшествовал словесный конфликт. Фото справа — иллюстративное
В кафе на Донетчине произошла перестрелка: есть жертвы и раненые (фото)
Дата публикации
Категория
Разговор президентов США и РФ состоялся 13 февраля
Байден с Путиным обсудили Украину: три главных вывода