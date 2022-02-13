Журналист, основатель интернет-ресурса NewsRoom и экс-советник главы ХОГА Павел Федосенко сообщил новые детали о ДТП с кортежем бизнесмена Ярославского

Принес вам немного инсайдов по ДТП с кортежем Ярославского.

Для меня все это время главным вопросом было, как удалось настолько неудачно подобрать "терпилу"? Особенно — имея 12 часов времени и все деньги мира. Почему для явки с повинной выбрали именно гражданина Бережного 1971 года рождения?

Как оказалось, логика была следующая. Бережной — водитель ООО "Харьков-Палас", на которое оформлен злополучный Mercedes. Более того, в 2020 году он обращался в полицию по факту повреждения автомобиля в Чугуеве. То есть, на роль "терпилы" выбрали человека, который по всем признакам мог находиться за рулем "гелика". Уже в 09:30 утра мужчина прибыл в полицию вместе с адвокатом и сознался в преступлении. После чего ему абсолютно обоснованно выкатили подозрение по статьям "нарушение ПДД" и "оставление в опасности".

На этом история могла бы закончиться. Точнее, она могла закончиться ещё раньше: если бы следователи "не заметили" или "потеряли" найденный на месте аварии номер АХ 0018 ХО. Но этого не произошло. Полицейские продолжили делать свою работу и довольно быстро установили два интересных факта:

в момент ДТП телефон Бережного находился в Дергачах; в это же время телефон Ярославского был на месте аварии.

Более того: полицейские нашли видео с камер, которые сняли гражданина Бережного за рулем Toyota Avensis в десятках километров от въезда в Чугуев. Поэтому в тот же день следователи предъявили мужчине еще одно подозрение — по факту сокрытия преступления. Потом были обыски в Мартовой и Kharkiv Palace. Изъятое видео подтвердило, что в тот день именно Ярославский садился за руль "гелика". Правда, сам бизнесмен к тому моменту уже давно был в Лондоне.

Сейчас у "короля Харькова", похоже, серьезные проблемы. Не факт, что решаемые. И все это — из-за маленькой железячки с номером и рьяности какого-то неизвестного следака.

Удивительная история.