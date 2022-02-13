Журналіст, засновник інтернет-ресурсу NewsRoom та екс-радник голови ХОДА Павло Федосенко повідомив нові деталі про ДТП із кортежем бізнесмена Ярославського

Приніс вам трохи інсайдів стосовно ДТП із кортежем Ярославського.

Для мене весь час головним питанням було, як вдалося настільки невдало підібрати "терпилу"? Особливо — маючи 12 годин часу та всі гроші світу. Чому для явки з повинною обрали саме громадянина Бережного 1971 народження?

Як виявилося, логіка була такою. Бережний — водій ТОВ "Харків-Палас", на яке оформлено злощасний Mercedes. На додаток, у 2020 році він звертався до поліції за фактом пошкодження автомобіля у Чугуєві. Тобто, на роль "терпили" вибрали людину, яка за всіма ознаками могла перебувати за кермом "гєліка". Вже о 09:30 чоловік прибув до поліції разом із адвокатом та зізнався у злочині. Після чого йому абсолютно обґрунтовано викотили підозру за статтями "порушення правил дорожнього руху" та "залишення в небезпеці".

На цьому історія могла б скінчитися. Точніше, вона могла закінчитися ще раніше: якби слідчі "не помітили" або "втратили" номер АХ 0018 ХО, знайдений на місці аварії. Але цього не сталося. Поліцейські продовжили робити свою роботу і досить швидко встановили два цікаві факти:

у момент ДТП телефон Бережного знаходився у Дергачах; у цей час телефон Ярославського був дома аварії.

Ба, більше: поліцейські знайшли відео з камер, які зняли громадянина Бережного за кермом Toyota Avensis за десятки кілометрів від в’їзду до Чугуєва. Тож того дня слідчі висунули чоловікові ще одну підозру — за фактом приховування злочину. Потім були обшуки в Мартовій та Kharkiv Palace. Вилучене відео підтвердило, що того дня саме Ярославський сідав за кермо "гєліка". Щоправда, сам бізнесмен на той момент уже давно був у Лондоні.

Наразі у "короля Харкова", схоже, серйозні проблеми. Не факт, що можна вирішити. І все це — через маленьку залізячку з номером і завзятість якогось невідомого слідака.

Дивовижна історія.