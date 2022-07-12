"Справа Ярославського": одіозного харківського бізнесмена помітили на кордоні (відео)

Джерела у правоохоронних органах повідомляють, що на бізнесмена чекає допит

Харківський бізнесмен Олександр Ярославський, автомобіль якого 9 лютого 2022 року збив на смерть людину, через пів року перебування за кордоном повертається в Україну.

Як зазначили у Telegram-каналі "Україна.Online", Ярославського помітили на словацькому кордоні у пункті пропуску "Малий Березний". За попередньою інформацією, у бізнесмена виникли проблеми з перетином українського кордону.

Канал також опублікував фотографію з КПП на словацько-українському кордоні, на якій чітко видно обличчя Олександра Ярославського.

Крім того, з'явилося відео, як Ярославський у супроводі правоохоронців йде у приміщення ПП "Малий Березний".

Тим часом журналіст "Української правди" Михайло Ткач на власній сторінці у Facebook зазначив, що наразі одіозний бізнесмен у справі про ДТП на Харківщині за участю його автомобіля має статус "свідок".

"Він перебуває на ПП "Малий Березний". По Ярославському стояла позначка "інформування на в‘їзд", тому на в’їзді до нього виникли питання. Наразі джерела в Офісі Генпрокурора кажуть, що бізнесмену підготовлені повістки на виклик на 18,19 і 20 липня. На Ярославського очікує аналіз ДНК і допит", — написав журналіст.

Нагадаємо, що смертельна ДТП за участю автомобіля з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського сталася у ніч на 10 лютого на трасі між Харковом та селищем Мартове. В аварії загинув 50-річний чоловік — його переїхали двічі.

Бізнесмен свою причетність до аварії заперечив, зазначивши, що спав у цей час вдома. А компанія DCH, якою він володіє, повідомила, що за кермом був один зі співробітників допоміжних служб. Останній прийшов до поліції та зізнався, що саме він був за кермом транспортного засобу, що вчинив смертельну ДТП. При цьому джерела "Телеграфу", наближені до розслідування, кажуть, що Ярославський був за кермом автомобіля "з ймовірністю 90%". Бізнесмен покинув країну ще до того, як його викликали на допит.