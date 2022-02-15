Аварія з автомобілем Ярославського: із речовими доказами сталася дивна ситуація

У МВС заявили, що "справу Ярославського" намагаються фальсифікувати.

У смертельній аварії за участю автомобіля з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського стався несподіваний поворот. З моргу зникли речі загиблого чоловіка.

Про це у вівторок, 15 лютого, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Монастирський зазначив, що навіть після звільнення начальника Харківської поліції спроби сфальсифікувати справу продовжилися.

За його словами, про зникнення речових доказів з моргу стало відомо напередодні, 14 лютого. За цим фактом правоохоронці встигли провести 11 невідкладних обшуків та відкрили кримінальне провадження за статтею про приховування доказів.

"Очевидно, що хтось дуже не хоче нести відповідальність за скоєне… Повертайтесь якнайшвидше, пане Ярославський, у нас є до Вас багато запитань", — заявив Монастирський.

Фотографії речей загиблого чоловіка днями публікувала Харківська обласна прокуратура.

Пізніше Національна поліція Харківської області оновила інформацію щодо інциденту, написавши, що усі речові докази, зібрані в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом автопригоди, та тіло загиблого перебуває під цілодобовою охороною співробітників поліції.

Також правоохоронці зазначили, що два транспорті засоби, які були учасниками аварії, вже відправили до Києва для проведення детальних досліджень фахівцями.

Варто зазначити, що зникнення речових доказів кваліфікували за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, смертельна ДТП за участю автомобіля з кортежу бізнесмена сталася у ніч на 10 лютого на трасі між Харковом та селищем Мартове, де проживає Ярославський. Внаслідок зіткнення загинув 50-річний чоловік — його переїхали двічі. Сам бізнесмен свою провину заперечує, а компанія DCH, якою він володіє, у своєму пресрелізі повідомила, що за кермом був один зі співробітників допоміжних служб компанії. Останній, до речі, самостійно прийшов до поліції та зізнався, що саме він був за кермом транспортного засобу, що вчинив смертельну ДТП.

Додамо, що знайоме з ходом розслідування джерело "Телеграфа" розповіло, що Ярославський був за кермом автомобіля "з ймовірністю 90%". Бізнесмен покинув країну одразу, як стало відомо про аварію. Його навіть не встигли викликати на допит.