Укр

Авария с автомобилем Ярославского: из морга исчезли вещи погибшего

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Бизнесмен Ярославский находится не в Украине Новость обновлена 15 февраля 2022, 16:08
Бизнесмен Ярославский находится не в Украине

В МВД заявили, что "дело Ярославского" пытаются сфальсифицировать.

В смертельной аварии с участием автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского произошел неожиданный поворот. Из морга исчезли вещи погибшего мужчины.

Об этом во вторник, 15 февраля, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Монастырский отметил, что даже после увольнения начальника Харьковской полиции попытки сфальсифицировать дело продолжились.

По его словам, об исчезновении вещественных доказательств морга стало известно накануне, 14 февраля. По этому факту правоохранители успели провести 11 безотлагательных обысков и открыли уголовное производство по статье о сокрытии доказательств.

"Очевидно, что кто-то очень не хочет нести ответственность за содеянное... Возвращайтесь как можно скорее, господин Ярославский, у нас есть к Вам много вопросов", — заявил Монастырский.

Фотографии вещей погибшего мужчины на днях публиковала Харьковская областная прокуратура.

Напомним, смертельное ДТП с участием автомобиля из кортежа бизнесмена произошло в ночь на 10 февраля на трассе между Харьковом и поселком Мартово, где проживает Ярославский. В результате столкновения погиб 50-летний мужчина — его переехали дважды. Сам бизнесмен свою вину отрицает, а компания DCH, которой он владеет, в своем пресс-релизе сообщила, что за рулем был один из сотрудников вспомогательных служб компании. Последний, кстати, самостоятельно пришел в полицию и признался, что именно он был за рулем транспортного средства, совершившего смертельное ДТП.

Добавим, что знакомый с ходом расследования источник "Телеграфа" рассказал, что Ярославский был за рулем автомобиля "с вероятностью 90%". Бизнесмен покинул страну сразу, как стало известно об аварии. Его даже не успели вызвать на допрос.

Теги:
#ДТП #Харьков #МВД #Александр Ярославский #Денис Монастырский
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