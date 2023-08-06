"Яхту путина" за 650 миллионов начали ремонтировать в Италии несмотря на арест: как так получилось

Ремонт яхты оплатил ее владелец

В Италии проводится ремонт огромной яхты "Шахерезада", которая, как считается, принадлежит российскому диктатору владимиру путину.

Как сообщает FT, ремонтом судна занимается компания Italian Sea Group SpA, которая заявила, что расходы на ремонт оплачиваются владельцем. Вместе с тем, компания не стала сообщать другие детали, как и раскрывать имя клиента.

Содержание российских яхт по всему миру обходится в миллионы долларов ежегодно. Италия же заблокировала сразу 4 судна, включая и "Шахерезаду".

По данным Агентства госимущества страны, на обслуживания этих яхт за год ушло 40 миллионов долларов, поэтому власти Италии согласились разрешить владельцу оплатить ремонт.

Стоит отметить, что власти США в прошлом году сообщили, что подставным владельцем "Шахерезады" является малоизвестный российский олигарх, которого нет в списке богатейших людей мира.

При этом расследователи из команды российского оппозиционера Алексея Навального в марте 2022 года отмечали, что на этой яхте работали сотрудники ФСО, которые отвечают за безопасность первых лиц россии, включая и путина.

В мае 2022 года яхта была заблокирована в Италии, тогда власти страны сообщили, что яхта связана с представителем высшего руководства россии, который пребывает под санкциями.