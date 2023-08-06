"Яхту путіна" за 650 мільйонів почали ремонтувати в Італії, незважаючи на арешт: як так вийшло

Ремонт яхти сплатив її власник

В Італії проводиться ремонт величезної яхти "Шахерезада", яка, як вважається, належить російському диктатору володимиру путіну.

Як повідомляє FT, ремонтом судна займається компанія Italian Sea Group SpA, яка заявила, що витрати на ремонт оплачуються власником. Разом з тим компанія не стала повідомляти інші деталі, як і розкривати ім’я клієнта.

Утримання російських яхт у всьому світі обходиться в мільйони доларів щорічно. Італія ж заблокувала одразу 4 судна, включаючи і "Шахерезаду".

За даними Агентства держмайна країни, на обслуговування цих яхт за рік пішло 40 мільйонів доларів, тому влада Італії погодилася дозволити власнику оплатити ремонт.

Варто зазначити, що влада США минулого року повідомила, що підставним власником "Шахерезади" є маловідомий російський олігарх, якого немає у списку найбагатших людей світу.

При цьому розслідувачі з команди російського опозиціонера Олексія Навального у березні 2022 року зазначали, що на цій яхті працювали співробітники ФСО, які відповідають за безпеку перших осіб росії, включаючи й путіна.

У травні 2022 року яхта була заблокована в Італії, тоді влада країни повідомила, що яхта пов’язана з представником вищого керівництва росії, який перебуває під санкціями.