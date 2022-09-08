Суперяхта для путіна: ЗМІ дізналися, хто в росії розщедрився на новорічний подарунок

Гроші на її будівництво переказували п'ять компаній

Одну з найдорожчих у світі яхт під назвою "Шахерезада", кривавий російський президент володимир путін отримав у подарунок від російських олігархів на Новий рік. Будівництво 140-метрового суперчовна обійшлося приблизно у 600 мільйонів євро.

Відповідну інформацію оприлюднив розслідувальний центр "Досьє". Згідно з даними видання, яхту кремлівський диктатор отримав у подарунок від своїх поплічників ще у 2016 році. Збором коштів на презент путіну, які були переказані з п'яти рахунків різних компаній, займався російський мільярдер Геннадій Тимченко.

Наразі відомо, що 30 грудня компанією Diams Overseas, котра зареєстрована на Британських Віргінських островах, було підписано контракт із німецькою верф'ю Lürssen щодо подальшого будівництва 140-метрової яхти. Офіційний власник документів — офшор Bielor Asset, реєстрація на Маршаллових островах. Його бенефіціар — це експрезидент "роснафти", а нині власник Незалежної нафтогазової компанії (ННК) Едуардом Худайнатом. Те, що він є власником суперяхти Худайнат підтвердив ще 7 березня 2022 року у листі італійській владі.

Як зазначається у розслідуванні правоохоронців країн Європейського Союзу, Худайнатов заможний чоловік, проте не настільки аби мати можливість придбати одразу кілька суперчовнів такого типу.

"Бізнесмен виконує функції підставної особи для володимира путіна та людей з його оточення, на нього записували дорогі судна, якими він сам не користувався", — вказують розслідувачі.

Загальна вартість путінського подарунку склала понад 583,1 мільйона євро. Скидувались на "Шехерезаду" п'ять компаній, а саме:

Alera Assets — 225,9 мільйона євро;

Diams Overseas — 288,4 мільйона євро;

High Definition — 60 мільйона євро;

Imperial Yachts — 3,9 мільйона євро;

Onda Mare — 3,9 мільйона євро.

Ще один відправник двох переказів на загальну суму у 1,1 мільйона євро наразі залишився невідомим.

Варто додати, що у матеріали розслідування не розповідається про те, хто саме займався контролем офшорів Alera Assets, Diams Overseas та High Definition. Проте відомо, що у квітні 2020 року Diams Overseas передала всі права та зобов'язання згідно з контрактом на будівництво яхти фірмі Худайнатова. Відзначається також, що один з цих офшорів може бути безпосередньо пов'язаний із російськими бізнесменами.

Також нагадаємо, що інформація про те, що 140-метрова суперяхта "Шехерезада" є власністю російського диктатора або когось з його ближнього оточення вперше з'явилася на шпальтах видання The New York Times. Проте вже через деякий час розслідувачам команди російського політика Олексія Навального вдалося встановити, що човен належить саме володимиру путіну.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як в Італії заарештували одну з найдорожчих у світі яхт "Шахерезада", володіння якою приписують кривавому диктатору рф володимиру путіну.