Деньги на ее строительство переводили пять компаний

Одну из самых дорогих в мире яхт под названием "Шахерезада", кровавый российский президент владимир путин получил в подарок от российских олигархов на Новый год. Строительство 140-метровой суперлодки обошлось примерно в 600 миллионов евро.

Соответствующую информацию обнародовал расследовательский центр "Досье". Согласно данным издания, яхту кремлевский диктатор получил в подарок от своих приспешников еще в 2016 году. Сбором средств на презент путина, переведенных с пяти счетов разных компаний, занимался российский миллиардер Геннадий Тимченко.

Известно, что 30 декабря компанией Diams Overseas, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, был подписан контракт с немецкой верфью Lürssen относительно дальнейшего строительства 140-метровой яхты. Официальный владелец документов – оффшор Bielor Asset, регистрация на Маршалловых островах. Его бенефициар — это экспрезидент "Роснефти", а ныне владелец Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуардом Худайнатом. То, что он является владельцем суперяхты, Худайнат подтвердил еще 7 марта 2022 года в письме итальянским властям.

Как отмечается в расследовании правоохранителей стран Европейского Союза, Худайнатов зажиточный мужчина, однако не настолько, чтобы иметь возможность приобрести сразу несколько суперлодок такого типа.

"Бизнесмен выполняет функции подставного лица для владимира путина и людей из его окружения, на него записывали дорогие суда, которыми он сам не пользовался", — указывают расследователи.

Общая стоимость путинского подарка составила более 583,1 миллиона евро. Сбрасывались на "Шехерезаду" пять компаний, а именно:

Alera Assets — 225,9 миллиона евро;

Diams Overseas — 288,4 миллиона евро;

High Definition – 60 миллиона евро;

Imperial Yachts — 3,9 миллиона евро;

Onda Mare – 3,9 миллиона евро.

Еще один отправитель двух переводов на общую сумму в 1,1 миллиона евро остался неизвестным.

Следует добавить, что в материалы расследования не рассказывается о том, кто занимался контролем оффшоров Alera Assets, Diams Overseas и High Definition. Однако известно, что в апреле 2020 года Diams Overseas передала все права и обязательства по контракту на строительство яхты фирме Худайнатова. Отмечается также, что один из этих оффшоров может быть напрямую связан с российскими бизнесменами.

Также напомним, что информация о том, что 140-метровая суперяхта "Шехерезада" является собственностью российского диктатора или кого-то из его ближнего окружения, впервые появилась на страницах издания The New York Times. Однако уже через некоторое время расследователям команды российского политика Алексея Навального удалось установить, что лодка принадлежит именно владимиру путину.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как в Италии арестовали одну из самых дорогих в мире яхт "Шахерезада", владение которой приписывают кровавому диктатору рф владимиру путину.