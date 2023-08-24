Працюють без вихідних: Коломойського помітили у НАБУ у День Незалежності (фото)

Українці іронічно прокоментували візит олігарха до НАБУ

Скандально відомий український олігарх Ігор Коломойський, у якого на початку 2023 року пройшли обшуки, відвідав офіс Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Відомо, що відомство розслідує кілька справ за участю Коломойського.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Монополіст" та опублікував фото підтвердження. З якого саме питання олігарх відвідав НАБУ у святковий день не повідомляється.

На фото видно, як Ігор Коломойський сідає до чорного тонованого мікроавтобуса марки Mercedes-Benz. Фото було зроблено біля будівлі НАБУ о 18:50 у четвер, 24 серпня.

Журналіст "Цензор.НЕТ" Тетяна Ніколаєнко поцікавилася, як громадянина якої країни Коломойського викликали на допит у святковий день. Зазначимо, що окрім українського громадянства олігарх також є громадянином Ізраїлю та Кіпру. У коментарях пожартували з того, чи був присутній консул на допиті, а також здивувалися, що детективи НАБУ працюють без вихідних та свят.

Відомо, що відомство проводить кілька розслідувань у справах за участю Ігоря Коломойського. Зокрема, про можливі махінації в компаніях "Укрнафта" та "Укртатнафта", виведення 13 млрд гривень та доведення "ПриватБанку" до банкрутства. Щодо справи про "Укрнафту", то вона знаходиться на завершальній стадії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Ігор Коломойський погрожував керівництву НБУ. Юристи "ПриватБанку" надали суду незаперечні докази цього факту.