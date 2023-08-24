Работают без выходных: Коломойского заметили у НАБУ в День Независимости (фото)

Украинцы иронично прокомментировали визит олигарха в НАБУ

Скандально известный украинский олигарх Игорь Коломойский, у которого в начале 2023 года прошли обыски, посетил офис Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Известно, что ведомство расследует несколько дел с участием Коломойского.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Монополист" и опубликовал фото подтверждение. По какому именно вопросу олигарх посетил НАБУ в праздничный день не сообщается.

На фото видно, как Игорь Коломойский садится в черный тонированный микроавтобус марки Mercedes-Benz. Фото было сделано возле здания НАБУ в 18:50 в четверг, 24 августа.

Журналист "Цензор.НЕТ" Татьяна Николаенко поинтересовалась, в качестве гражданина какой страны Коломойского вызывали на допрос в праздничный день. Отметим, что помимо украинского гражданства олигарх также является гражданином Израиля и Кипра. В комментариях подшутили над тем, присутствовал ли консул на допросе, а также удивились, что детективы НАБУ работают без выходных и праздников.

Известно, что ведомство проводит несколько расследований по делам с участием Игоря Коломойского. В частности, о возможных махинациях в компаниях "Укрнафта" и "Укртатнафта", выведении 13 млрд гривен и доведении "ПриватБанка" до банкротства. Что касается дела об "Укрнафте", то оно находится на завершающей стадии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Игорь Коломойский угрожал руководству НБУ. Юристы "ПриватБанка" предоставили суду неопровержимые доказательства этого факта.