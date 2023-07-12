Боролся за "ПриватБанк" как мог: СМИ узнали, как Коломойский открыто угрожал руководству Нацбанка

Коломойского обвиняют в присвоении миллиардов долларов

Бизнесмен Игорь Коломойский, над которым продолжается суд в Лондоне по делу о масштабных хищениях в "ПриватБанке", прямо угрожал бывшей главе Нацбанка Валерии Гонтаревой и ее заместителю Екатерине Рожковой.

Об этом сообщает NV.ua, в распоряжении которого появились материалы заседания Высокого суда Лондона.

По данным издания, юристы "ПриватБанка" уже предоставили суду документальные доказательства того, что Коломойский действительно мог угрожать тогдашнему руководству НБУ.

В частности, юристы привели письменные показания Рожковой. Она рассказала, что в августе 2016 года у нее был телефонный разговор с Коломойским. Он сказал заместителю главы НБУ, что у него есть вся информация о звонках, сообщениях и фотографиях из ее телефона. Бизнесмен пообещал обнародовать все эти данные и дал Рожковой "время одуматься и позаботиться о своем будущем".

Также Коломойский угрожал Гонтаревой и Рожковой в октябре 2016 года во время встречи в здании НБУ. Он говорил, что после национализации "ПриватБанка" он будет вынужден переехать в Израиль, но и оттуда якобы сможет "достать" руководителей НБУ, так как у него "очень длинные руки".

Юристы считают, что поджог автомобиля сына Гонтаревой в Киеве — "это месть", о чем говорила и сама экс-глава НБУ.

Интересно, что еще в 2019 году Гонтарева в интервью британской The Guardian говорила, что Коломойский ей регулярно угрожал, но якобы в шутку.

"Первое, что он сказал, было: Валерия… ты без охранников. Вы знаете, что в этой стране убить кого-то стоит всего 10 000 долларов?" Я ответила ему, что у меня есть охранники, что было ложью. А он: "А, с охраной это будет стоить… 100 тысяч", — сказала тогда она.

Напомним, что Коломойского и еще одного бывшего совладельца "ПриватБанка" Геннадия Боголюбова обвиняют в присвоении миллиардов долларов, которые вывели из банка при помощи запутанных схем. Именно при Гонтаревой НБУ в итоге добился национализации крупнейшего банка страны.

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Ранее "Телеграф" писал, что Коломойский недавно был замечен в своем отеле в Буковеле.