Боровся за "ПриватБанк" як міг: ЗМІ дізналися, як Коломойський відкрито погрожував керівництву Нацбанку

Коломойського звинувачують у привласненні мільярдів доларів

Бізнесмен Ігор Коломойський, над яким триває суд у Лондоні у справі про масштабні розкрадання у "ПриватБанку", прямо погрожував колишній голові Нацбанку Валерії Гонтарєвій та її заступнику Катерині Рожковій.

Про це повідомляє NV.ua, у розпорядженні якого з’явилися матеріали засідання Високого суду Лондона.

За даними видання, юристи "ПриватБанку" вже надали суду документальні докази того, що Коломойський справді міг погрожувати тодішньому керівництву НБУ.

Зокрема, юристи навели письмові свідчення Рожкової. Вона розповіла, що у серпні 2016 року у неї була телефонна розмова з Коломойським. Він сказав заступнику голови НБУ, що у нього є вся інформація про дзвінки, повідомлення та фотографії з її телефону. Бізнесмен пообіцяв оприлюднити всі ці дані і дав Рожковій "час одуматися та подбати про своє майбутнє".

Також Коломойський погрожував Гонтарєвій та Рожковій у жовтні 2016 року під час зустрічі у будівлі НБУ. Він говорив, що після націоналізації "ПриватБанку" він буде змушений переїхати до Ізраїлю, але й звідти нібито зможе "дістати" керівників НБУ, оскільки має "дуже довгі руки".

Юристи вважають, що підпал автомобіля сина Гонтарєвої у Києві — "це помста", про що говорила і сама екс-глава НБУ.

Цікаво, що ще у 2019 році Гонтарєва в інтерв’ю британській The Guardian говорила, що Коломойський їй регулярно погрожував, але нібито жартома.

"Перше, що він сказав, було: Валерію… ти без охоронців. Ви знаєте, що в цій країні убити когось коштує лише 10 000 доларів? Я відповіла йому, що маю охоронців, що було брехнею. А він: "А, з охороною це буде коштувати... 100 тисяч", — сказала вона.

Нагадаємо, що Коломойського та ще одного колишнього співвласника "ПриватБанку" Геннадія Боголюбова звинувачують у привласненні мільярдів доларів, які вивели з банку за допомогою заплутаних схем. Саме за Гонтарєвої НБУ в результаті досяг націоналізації найбільшого банку країни.

Повну версію матеріалу читайте на www.nv.ua.

Раніше "Телеграф" писав, що Коломойського нещодавно було помічено у своєму готелі в Буковелі.