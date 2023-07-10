"Каву вже попили": в Україні "знайшовся" підслідний Коломойський

Мільйонер помічений на популярному курорті

Одіозний український бізнесмен Ігор Коломойський, у якого на початку 2023 року провели обшуки, зараз перебуває у своєму власному готелі у Буковелі.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Він опублікував відео, на якому, як стверджується, зафільмовано відомого мільйонер. За даними Гончаренка, зйомка велася у Буковелі у готелі Radisson Blu, що належить самому Коломойському.

"Ну і з цікавої, як завжди, спілкується з людьми по гучному звʼязку при свідках)) Каву вже попили.))", — пише депутат.

Нагадаємо, що зараз Коломойський перебуває під слідством в Україні. Правоохоронці розслідують справу про можливі махінації в компаніях "Укрнафта" та "Укртатнафта" та присвоєння 40 млрд гривень. У пресслужбі СБУ не називають прізвища фігурантів, проте раніше ЗМІ розповсюдили фото слідчих заходів, і на них був саме олігарх.

Раніше "Телеграф" писав про те, що восени 2022 року велика кількість підприємств, у тому числі пов’язаних із Коломойським, була передана у власність України.