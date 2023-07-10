"Кофе уже попили": в Украине "нашелся" подследственный Коломойский

Миллионера замечен на популярном курорте

Одиозный украинский бизнесмен Игорь Коломойский, у которого в начале 2023 года провели обыски, сейчас находится в своем собственном отеле в Буковеле.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Он опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен известный миллионер. По данным Гончаренко, съемка велась в Буковеле в отеле Radisson Blu, принадлежащем самому Коломойскому.

"Ну и из интересного, как всегда, общается с людьми по громкой связи при свидетелях)) Кофе уже попили.))", — пишет депутат.

Напомним, что сейчас Коломойский находится под следствием в Украине. Правоохранители расследуют дело о возможных махинациях в компаниях "Укрнафта" и "Укртатнафта" и присвоении 40 млрд гривен. В пресс-службе СБУ не называют фамилии фигурантов, однако ранее СМИ распространили фото следственных мероприятий и на них был именно олигарх.

Ранее "Телеграф" писал о том, что осенью 2022 года большое количество предприятий, в том числе связанных с Коломойским, были переданы в собственность Украины.