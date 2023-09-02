К Коломойскому нагрянули силовики и вручили подозрение: что известно

Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу

Утром в субботу, 2 сентября, домой к скандально известному украинскому олигарху Игорю Коломойскому, который в День Независимости Украины посетил офис Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), расследующего несколько дел с его участием, пришли силовики. Ему вручили подозрение по нескольким статьям.

Об этом "Телеграфу" сообщили источники в правоохранительных органах. Новое подозрение вручено ему по нескольким статьям Уголовного кодекса. В частности это ст. 190 и 209, а именно легализация имущества, полученного мошенническим путем.

Силовики пришли к олигарху утром

Они посетили его дома

Позже в СБУ подтвердили, что по материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности, Коломойский получил подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Это ст. 190 (мошенничество); и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Коломойский получил подозрение

"Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений", — сказано в сообщении.

В Офисе Генерального прокурора добавили подробностей, уточнив, что по данным следствия, Коломойский мошенническим путем завладел средствами в сумме более 570 млн гривен. В дальнейшем он их легализовал.

Напомним, в Украине расследуются несколько дел с участием Игоря Коломойского. В частности, о возможных махинациях в компаниях "Укрнафта" и "Укртатнафта", выведении 13 млрд гривен и доведении "ПриватБанка" до банкротства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Игорь Коломойский угрожал руководству НБУ. Юристы "ПриватБанка" предоставили суду неопровержимые доказательства этого факта.