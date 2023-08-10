Реестр олигархов оказался пуст. Как украинцы отреагировали на заявление Данилова

Секретарь СНБО объяснил, что в условиях войны сложно проследить за активами в оккупации

Закон о реестре олигархов в свое время наделал много шума, подтолкнув некоторых влиятельных бизнесменов торопливо отказаться от медиаактивов или депутатских мандатов. Но по состоянию на данный момент реестр так и не запустился, там сейчас никого нет.

Такое заявление секретаря СНБО Алексея Данилова уже начали обсуждать в соцсетях, упрекая потраченные из бюджета средства на "борьбу с олигархами":

Причиной является война

Данилов объяснил "Украинской правде", что сразу после принятия этого закона "очень многие начали смотреть, каким образом сделать так, чтобы не попасть под его действие". Так, отметил он, отдельные категории лиц избавились от определенных монополий на некоторые процессы.

"У нас сегодня ни один человек еще не внесен в реестр олигархов. Дело в том, что внесение тех или иных лиц – ответственная вещь. Они должны соответствовать тем критериям, которые прописаны в законе. И так случилось, что у нас на слуху именно 2, 3, 4, 5 фамилий. А на самом деле все гораздо было сложнее", — заявил секретарь СНБО.

Число потенциальных фигурантов после начала полномасштабного вторжения сократилось. В прошлом году одному из четырех критериев олигарха соответствовало 86 человек. С тех пор этот список сократился.

Отслеживать активы стало сложнее, говорит Данилов, мол, в условиях войны сложно понимать, что произошло с активами на оккупированных территориях, и сложно понимать, что будет с теми активами, которые находятся на регулярно обстреливаемых землях.

По мнению Данилова, сейчас важно говорить о том, как олигархи вели себя после 24 февраля.

"Есть люди, о которых вы говорили, которые ни дня не покидали территорию нашей страны, которые помогают. А есть люди, которые "у нас есть самолет" и сразу мелькнули после встречи с президентом, которая была 23 февраля", — добавил он.

Реакция украинцев

Первая реакция украинцев была достаточно критичной, ведь на борьбу с олигархами уже тратятся деньги из бюджета. Нардеп Ярослав Железняк поинтересовался, будет ли кто-то возвращать в бюджет 2,5 млн грн, которые потратили в октябре 2022-го на создание Реестра олигархов для СНБО.

"Там вроде бы и оплата уже должна в декабре 2022-го исполнителю пройти", — пишет Железняк.

Он сыронизировал, что вся эта история с законом об олигархах — это квинтэссенция современного госуправления, проиллюстрировав хронологию "борьбы" с ними:

1) придумали какую-нибудь идею, замерили в опросах, распиарили…

2) из г***на и палок быстро слепили закон на 10 страниц

3) послали иностранцев с Венецианской комиссией под лозунгом "сначала примем, а потом порешаем"

4) через одно место проголосовали закон в нарушение Регламента, потому что нужно было как раз в тот день проголосовать. Почему именно в этот день никто не спросил.

5) на следующий день оказалось, что там куча ошибок из-за процедуры принятия и потом еще полтора месяца исправляли ошибки. Уже в тот же день и даже месяц закон не требуется.

6) подписали. Распиарили. Даже уже деньги успели освоить на тендере по реестру

7) Прилетел вывод от Венецианской комиссии… не порешали. Надо все переписывать

8) Во время войны Секретарь одного из главных органов безопасности в полчаса оправдывается почему уже закон не нужен……

В соцсетях заявление господина Данилова также восприняли достаточно критично, а кто-то нашел объяснение происходящему:

Реакция соцсетей на заявление Данилова о пустом реестре олигархов

Реакция соцсетей на заявление Данилова о пустом реестре олигархов

Что это за реестр

В сентябре 2021 года Верховная Рада в сентябре 2021 года приняла закон об олигархах, который предусматривал создание специального реестра до апреля 2022 года.

Кто такой олигарх, согласно закону:

оказывает значительное влияние на СМИ;

активно участвует в политической жизни;

должен быть конечным владельцем предприятия, занимающего монопольное положение на рынке и в течение года поддерживать или усиливать такое положение;

имеет подтвержденную стоимость активов более чем на 2 млрд. 270 млн. грн.

Как объяснял Центр экономической стратегии, война поставила антиолигархическую борьбу на паузу. Перенесли дедлайн создание реестра (3 месяца после заключения Венецианской комиссии), тарифы "УЗ" на грузовые перевозки и урегулирование безопасности поставки электричества и газа.

Летом 2022 года эти инициативы поддержал ЕС и включил их в условия кандидатства Украины. Поэтому Украина должна еще дождаться выводов Венецианской комиссии. Комиссия сказала, что закон не может рассматриваться как демократический ответ на бедствие олигархизации, он имеет потенциал использования в политических целях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский олигарх Александр Ярославский забыл об обещании продать яхту и помочь харьковчанам.