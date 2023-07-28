На Кипре пойман сообщник беглого украинского олигарха

Суд принял решение о содержании подозреваемого под стражей

На Кипре задержан бывший заместитель председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит", который является сообщником владельца банковского учреждения Константина Жеваго.

Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает Государственное бюро расследований.

Задержание было произведено по запросу ГБР по делу об отмывании более 100 миллионов долларов.

"На основе собранной ДБР доказательной базы, суд принял решение по содержанию подозреваемого под стражей. Работники Бюро готовят необходимый пакет документов для его экстрадиции из Республики Кипр в Украину", — говорится в сообщении.

В Госбюро напомнили, что самому Константину Жеваго было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Вместе с ним подозрения получили о некоторые топ-менеджеры банка. Правоохранители отмечают, что они организовали механизм растраты 113 млн долларов США финучреждения. Своими действиями они нанесли ущерб вкладчикам и интересам государства.

На имущество олигарха и связанных с ним юридических лиц, был наложен арест. В частности, на акции его предприятий на сотни млн гривен — корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости.

Олигарх был задержан на горнолыжном французском курорте Куршевель в декабре 2022 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по данным СМИ, в январе 2023 года Константин Жеваго вышел на свободу под залог в один миллион евро. Такое решение было принято судом во французском городе Шамбери.