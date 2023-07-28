На Кіпрі спіймано спільника українського олігарха-втікача

Суд ухвалив рішення про утримання підозрюваного під вартою

На Кіпрі затримано колишнього заступника голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит", який є спільником власника банківської установи Костянтина Жеваго.

Про це у п’ятницю, 28 липня, повідомляє Державне бюро розслідувань.

Затримання було здійснено на запит ДБР у справі про відмивання понад 100 мільйонів доларів.

"На основі зібраної ДБР доказової бази суд прийняв рішення щодо утримання підозрюваного під вартою. Працівники Бюро готують необхідний пакет документів для його екстрадиції з Республіки Кіпр до України", — йдеться в повідомленні.

У Держбюро нагадали, що Костянтину Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Разом з ним підозри отримали деякі топменеджери банку. Правоохоронці зазначають, що вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінустанови. Своїми діями вони завдали шкоди вкладникам та інтересам держави.

На майно олігарха та пов’язаних з ним юридичних осіб було накладено арешт. Зокрема, на акції його підприємств на сотні мільйонів гривень — корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості.

Олігарха було затримано на гірськолижному французькому курорті Куршевель у грудні 2022 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що, за даними ЗМІ, у січні 2023 року Костянтин Жеваго вийшов на волю під заставу в один мільйон євро. Таке рішення було ухвалено судом у французькому місті Шамбері.